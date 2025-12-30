EUROLIGA
Dónde ver el Barça - Mónaco de la Euroliga hoy por TV, online y en directo
A qué hora empieza hoy el partido del Barça contra el Mónaco y en qué canal de TV ver la jornada 18 de la Euroliga desde España
Barça y Mónaco se citan en el Palau Blaugrana de la Ciudad Condal hoy martes 30 de diciembre a las 20:30 horas (CET) para disputar la decimonovena jornada de la Euroliga. El conjunto azulgrana afronta el último partido del año para calibrar su buen estado de forma, pues recibe al sexto clasificado de la máxima competición continental.
¿Dónde ver el Barça y Mónaco hoy por TV y online?
En España, el partido de la Euroliga entre Barça y Mónaco se podrá ver por TV y online a través de Movistar+, concretamente, en el canal Movistar Deportes (dial 63).
Desde SPORT, te contaremos todo lo que suceda en el partido a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro.
