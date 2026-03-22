Dónde ver el Barça - Real Madrid de la Liga Endesa hoy por TV, online y en directo

Barça y Real Madrid se dan cita en el Palau Blaugrana hoy domingo 22 de marzo a las 19:00 horas (CET) para disputar la vigesimotercera jornada de la Liga Endesa. El conjunto azulgrana llega decidido a confirmar su cambio de tendencia ante un rival que no se le ha dado especialmente bien en los últimos años para seguir avanzando en firme hacia las primeras posiciones de la clasificación.

Después de una travesía por el desierto que le llevó a encadenar cinco derrotas consecutivas en Euroliga y dos en la Liga Endesa, parece que el Barça comienza a levantar cabeza. La balsámica victoria ante el Valencia Basket llega en un momento inmejorable para los de Xavi Pascual, que cortan su racha negativa justo antes de recibir a su gran rival.

Radicalmente opuesta es la situación del Real Madrid, que venía registrando una racha de cinco triunfos consecutivos entre todas las competiciones que llegó a su fin el viernes pasado ante el Zalgiris. Ahora, los de Sergio Scariolo están obligados a recomponerse de este tropiezo de inmediato para afrontar con garantías el duelo en el Palau.

Kevin Punter y Alberto Abalde, en el Clásico de la primera vuelta / ACB Photo - Borja B. Hojas

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