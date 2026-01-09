Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Euroliga

Dónde ver el Barça - Partizán de la Euroliga hoy por TV, online y en directo

A qué hora empieza hoy el partido del Barça contra el Partizán y en qué canal de TV ver la jornada 21 de la Euroliga desde España

El Barça se enfrenta al Partizán hoy viernes 9 de enero en la jornada 21 de la Euroliga

El Barça se enfrenta al Partizán hoy viernes 9 de enero en la jornada 21 de la Euroliga / Gorka Urresola Elvira

Alberto Teruel

Alberto Teruel

Barcelona

Barça Partizán se dan cita en el Palau Blaugrana de hoy viernes 9 de enero a las 20:30 horas (CET) para disputar la vigésimoprimera jornada de la Euroliga. El conjunto azulgrana intentará que lo acontecido en el polémico partido ante el Maccabi no quede en anécdota para recuperar el terreno perdido en la máxima competición europea.

La contundente victoria ante el cuadro israelí (93-83), sumada al primer triunfo en los últimos 10 clásicos contra el Real Madrid, otorgan al Barça un 'subidón' de moral para afrontar los compromisos venideros. Los de Xavi Pascual buscarán aprovechar esta inercia positiva para imponer su ley ante un Partizán en horas bajas.

El conjuunto serbio, actual colista de la Euroliga, sigue la estela negativa que terminó derivando en la destitución del mítico Zeljko Obradovic. Esta mala dinámica no ha cambiado bajo las órdenes de Joan Peñarroya, cuyo regreso al Palau junto con el del también exazulgrana Jabari Parker constituye uno de los grandes atractivos del partido de esta noche.

Jabari Parker, en un partido de Euroliga con Partizán

Jabari Parker, en un partido de Euroliga con Partizán / EFE

¿Dónde ver el Barça - Partizán hoy por TV y online?

En España, el partido de la Euroliga entre Barça y Partizán se podrá ver por TV y online a través de Movistar+, concretamente en el canal Movistar Plus + (dial 7).

Desde SPORT, te contaremos todo lo que suceda en el partido entre Barça y Partizán a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro.

