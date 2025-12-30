Dónde ver el Barça - Mónaco de la Euroliga hoy por TV, online y en directo

Barça y Mónaco se dan cita en el Palau Blaugrana de hoy martes 30 de diciembre a las 20:30horas (CET) para disputar la decimonovena jornada de la Euroliga. El conjunto azulgrana llega decidido a minimizar el efecto de su último tropiezo y seguir reforzando su posición en la zona noble de la clasificación.

La última -y polémica- derrota de los de Xavi Pascual ante el Fenerbahçe supone una de las pocas manchas en el inmaculado expediente del técnico en esta nueva etapa. El conjunto azulgrana lo ha ganado todo en la Liga Endesa desde que el de Gavà retomó los mandos del equipo, y las apenas dos derrotas en Europa les han permitido asentarse en la cuarta posición de la clasificación.

El próximo desafío del Barça en la Euroliga será un enrachado Mónaco que llega a la Ciudad Condal encadenando una racha de cuatro triunfos consecutivos. Uno de los grandes alicientes de este cara a cara será el regreso al Palau de una de las grandes bazas de los monegascos, Nikola Mirotic.

Mirotic siempre guarda un gran recuerdo del Palau, aunque ahora llega como visitante para ayudar al Mónaco a llevarse el triunfo / ASMONACO

¿Dónde ver el Barça - Mónaco hoy por TV y online?

En España, el partido de la Euroliga entre Barça y Mónaco se podrá ver por TV y online a través de Movistar+, concretamente en el canal Vamos (dial 8 y 50).

Desde SPORT, te contaremos todo lo que suceda en el partido entre Barça y Mónaco a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro.