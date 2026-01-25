Dónde ver el Barça - La Laguna Tenerife de la Liga Endesa hoy por TV, online y en directo

Barça y La Laguna Tenerife se dan cita en el Palau Blaugrana hoy domingo 25 de enero a las 19:30 horas (CET) para disputar la decimoséptima jornada de la Liga Endesa. El conjunto azulgrana se jugará la posibilidad de ser cabeza de serie en la Copa del Rey de Baloncesto 2026, por lo que conseguir la victoria esta tarde es capital.

El partido de este domingo es de vital importancia, pero los de Xavi Pascual lo afrontan en un momento inmejorable. Más allá del desliz en Euroliga contra el Real Madrid, en el que el equipo mostró una versión irreconocible, el equipo registra ocho victorias de nueve posibles en la suma de todas las competiciones.

También será un partido clave para La Laguna Tenerife, equipo que aspira al último billete en juego para disputar la Copa del Rey de baloncesto. Los isleños se incorporarán a la nómina de participantes siempre y cuando ganen al Barça esta tarde en el Palau o pierdan por 65 puntos o menos.

Braian Angola se va de la marca de Marcelinho Huertas en el derbi canario de La Laguna. / Emilio Cobos / ACB Photo

¿Dónde ver el Barça - La Laguna Tenerife hoy por TV y online?

En España, el partido de la Liga Endesa entre Barça y La Laguna Tenerife se podrá ver por TV y online a través de la plataforma de pago DAZN.

