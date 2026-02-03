Dónde ver el Barça - Fenerbahçe de la Euroliga hoy por TV, online y en directo

Barça y Fenerbahçe se dan cita en el Palau Blaugrana hoy martes 3 de febrero a las 20:30 horas (CET) para disputar la vigesimosexta jornada de la Euroliga. El conjunto azulgrana recibe al líder de la competición europea ávido de venganza tras la ajustada derrota en el anterior precedente entre ambos.

El doloroso Barça 72-71 cosechado en Turquía, en el que la polémica arbitral estuvo servida, marca el camino a seguir de los de Xavi Pascual, que llegan decididos a poner fin a una mala dinámica de tres jornadas consecutivas. Tumbar al líder se antoja como una tarea complicada, pero mejoraría sensiblemente la situación clasificatoria de los azulgranas.

Mucho más dulce es el momento que atraviesa el Fenerbahçe, que aterriza en la Ciudad Condal con una racha de ocho victorias consecutivas bajo el brazo. El gran aliciente del partido será el regreso de Sarunas Jasikevicius al Palau por segunda vez desde que dejó los mandos de la disciplina azulgrana el verano de 2023.

Sarunas Jasikevicius vuelve por segunda vez al Palau tras su salida del Barça en 2023 / Dani Barbeito

¿Dónde ver el Barça - Fenerbahçe hoy por TV y online?

En España, el partido de la Euroliga entre Barça y Fenerbahçe se podrá ver por TV y online a través de Movistar+, concretamente en el canal Movistar Plus (dial 7).

Desde SPORT, te contaremos todo lo que suceda en el partido entre Barça y Fenerbahçe a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro.