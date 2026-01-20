Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Euroliga

Dónde ver el Barça - Dubai de la Euroliga hoy por TV, online y en directo

A qué hora empieza hoy el partido del Barça contra el Dubai y en qué canal de TV ver la jornada 23 de la Euroliga desde España

Alberto Teruel

Alberto Teruel

Barcelona

Barça Dubai Basketball se dan cita en el Palau Blaugrana de hoy martes 20 de enero a las 20:30 horas (CET) para disputar la vigésimotercera jornada de la Euroliga. El conjunto azulgrana llega decidido a recomponerse cuanto antes del duro tropiezo ante el Real Madrid para recuperar el terreno perdido en la clasificación.

La dura derrota en el Clásico (80-61) puso fin a la proyección positiva de los de Xavi Pascual, que ahora se encuentran en la frontera entre los play-offs y el play-in. Para no seguir cediendo terreno, el Barça está obligado a ganar esta noche ante un rival inferior sobre el papel, pero contra el que ya cayó derrotado en el primer cara a cara.

El próximo rival del Barça en la Euroliga es el Dubai Basketball, equipo debutante en la presente edición de la máxima competición continental. Uno de los grandes alicientes de la visita del conjunto emiratí será el regreso al Palau del ex azulgrana Justin Anderson.

¿Dónde ver el Barça - Dubai hoy por TV y online?

En España, el partido de la Euroliga entre Barça y Dubai se podrá ver por TV y online a través de Movistar+, concretamente en el canal Movistar Plus Deportes 2 (dial 64).

Desde SPORT, te contaremos todo lo que suceda en el partido entre Barça y Dubai a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro.

