El doloroso recuerdo de Willy Hernangómez tras ser el 'MVP' del Eurobasket: "Fue la temporada más dura de mi carrera"

Willy Hernangómez se encuentra disputando su tercera temporada en Europa tras cerrar una etapa de siete temporadas en la NBA. El pívot madrileño vistió las camisetas de New York Knicks (2016-2018), Charlotte Hornets (2018-2020) y New Orleans Pelicans (2020-2023) antes de volver al viejo continente de la mano del Barça, club que le firmó un contrato de tres temporadas convirtiéndole en uno de los jugadores mejor pagados del baloncesto europeo.

Willy ponía punto final a una etapa ilusionante en la liga americana, que tuvo momentos buenos y algunos más complicados. Tras finalizar contrato con el Real Madrid, y con los 22 años recién estrenados, Hernangómez no tuvo dudas en cruzar el Atlántico. Le esperaban en la Gran Manzana, y allí, iba a coincidir con jugadores de la talla de Carmelo Anthony, Derrick Rose, un Kristaps Porzingis al que conocía de su etapa en Sevilla, y un Phil Jackson del que guarda un cariño especial. "Era la oportunidad perfecta para cumplir un sueño y no me fui un año antes porque tenía contrato (con el Madrid). Conocí a grandes compañeros, estuve a las órdenes de Phil Jackson y en el quinteto 'rookie'. Fue la decisión correcta y una experiencia inolvidable como aventura y como fan del baloncesto", comentó recientemente Willy en una entrevista con SPORT.

Willy Hernangómez, ante Pau Gasol en su etapa en los New York Knicks / EFE

Un recuerdo cariñoso de Nueva Orleans

El pívot tuvo que hacer las maletas para mudarse a Charlotte, y después, ya puso rumbo hacia Nueva Orleans. Con una importante experiencia en la NBA, Willy recuerda la conexión que tuvo con la ciudad, mientras pertenecía a la disciplina de los Pelicans. "Es la ciudad en la que más tiempo he estado y la que más me ha impactado. Nueva Orleans tiene raíces españolas y francesas, aunque es una ciudad muy americana con esa cultura, la música, el jazz. La gente va contenta y escuchando música por la calle, hace buen tiempo y la comida es increíble. Hice muy buenas amistades y fue un sitio que disfruté muchísimo. También pude jugar muchos minutos... para mí es un sitio muy especial", comentó un Willy que, de la que fue su casa, se queda con Mardi Gras, el Carnaval que se celebra en la ciudad el martes previo al Miércoles de Ceniza.

"Es espectacular. La ciudad está totalmente bloqueada y yo vivía en el centro. Nueva Orleans vive por y para el carnaval. Es espectacular y yo recomiendo a la gente que si puede ir, vaya. Y también ir a Bourbon Street a pasártelo bien o ver la cuna del jazz y cenar con música en directo es espectacular", detalló el actual '14' azulgrana, que en 2022 vivió uno de los momentos más álgidos de toda su carrera, como fue conseguir su segundo Eurobasket con España, en el que se hizo con el 'MVP' del torneo. 17,2 puntos y 6,9 rebotes tuvieron la culpa de que el internacional español fuese elegido mejor jugador del campeonato. Tenía 28 años, y tras aquella hazaña, se podía intuir un papel de mayor protagonismo en los Pelicans. Pero no fue así.

Invisble en los Pelicans pese a haber sido el 'MVP' del Eurobasket meses antes

Si en las dos primeras campañas en 'Nola', Hernangómez jugó 18 y casi 17 minutos por encuentro, su minutaje descendió hasta los 12 en la 22/23. Haberse encumbrado en el Europeo no solo como el mejor pívot, sino como el mejor jugador, no le valía a Willy más que para disputar, cuando lo hacía, minutos prácticamente residuales. Su entrenador, Willie Green, confiaba más en jugadores como Jaxson Hayes, Larry Nance Jr o un Jonas Valanciunas al que había superado en el Eurobasket. Pese al gran recuerdo de la ciudad y de su etapa allí, Willy admitió a SPORT que no fue una campaña nada sencilla.

Willy Hernangómez y Jonas Valanciunas fueron compañeros y rivales en la NBA / EFE

"Venía de jugar mi mejor baloncesto y no entendía lo que estaba pasando"

"Fue la temporada más dura de mi carrera, porque no se cumplieron muchas cosas, promesas... Yo quería ganarme un puesto desde el día que llegué del Eurobasket, pero después te das cuenta de que es un negocio. Había gente con contratos muy altos que buscaban el traspaso y por ser buen tío me querían ahí. Me llegaron a decir que no me iban a traspasar, porque era muy bueno para el vestuario, pero uno quiere jugar y competir, no ser un tío de vestuario y un buen chico. Venía de jugar mi mejor baloncesto y no entendía lo que estaba pasando. Es difícil, pero así es la NBA. Muchas veces no se entienden las cosas, pero hay que seguir trabajando y las oportunidades siempre llegan. Fue un año muy difícil, sobre todo a nivel mental, que me abrió la cabeza a volver".

Un Willy que siempre, y especialmente en aquella época, tuvo en su hermano Juancho a un gran apoyo para llevar mejor la situación. El actual jugador de Panathinaikos estuvo los mismos años que el pívot azulgrana en la NBA, antes de volver a Europa de la mano del club griego, con el que ganó la Euroliga en su primera temporada.

Juancho y Willy Hernangómez, en una concentración de la selección española / EFE

Las emotivas palabras de Willy sobre su hermano Juancho

"Mi mayor apoyo siempre es mi hermano (Juancho). Aparte de ser mi hermano y mi mejor amigo, hemos vivido lo mismo. Fuimos muy jóvenes a Estados Unidos a cumplir nuestro sueño, tuvimos carreras parecidas y hablábamos todos los días, ya fuese para jugar usar a la Play o en videollamada. Somos los mejores amigos de siempre. Nos vemos siempre que podemos y en verano intentamos estar el máximo tiempo posible juntos, aunque al final somos mayores cada uno va teniendo su familia y su vida. Somos hermanos que nos necesitamos y nos apoyamos en todo. En estos años complicados estuvo siempre animándome y apoyándome. Él también tuvo un tiempo malo cuando volvió y acabaron ganando la Euroliga. Cuando mi hermano es feliz, yo también lo soy. Mi pareja y mi familia también han estado siempre ahí, sobre todo en mis últimos años en Nueva Orleans y en mi regreso a Europa".