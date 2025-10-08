La doble realidad de Nikola Mirotic en su nuevo equipo

El tiempo avanza a un ritmo vertiginoso, y aunque parezca que fue ayer cuando Nikola Mirotic y Barça separaron sus caminos, lo cierto es que esta será ya la tercera temporada en la que el hispano-montenegrino sigue su carrera lejos del Palau Blaugrana.

El excapitán del Barça voló hacia Milán para seguir su carrera tras finalizar su estancia en la capital catalana con un nuevo título de Liga Endesa bajo el brazo, que quedó empañando por un triste final como el que se produjo con su salida. Su adiós vendría acompañado semanas después por la sorprendente no renovación de Sarunas Jasikevicius, y el inicio de una deriva contra la que intenta luchar la sección, y que se traduce en dos años en blanco, y en una racha actual de ocho derrotas consecutivas en los últimos ocho clásicos.

Dos años de luces y sombras en Milán

En Italia, Mirotic estuvo dos cursos bajo las órdenes del 'intocable' Ettore Messina. Intocable, porque solo él puede sobrevivir a que un proyecto multimillonario como el del equipo italiano se quede tres temporadas fuera de los playoffs previos a la Final Four de la Euroliga, y no ser cesado. En el club se mantienen firmes en su apuesta por el veterano técnico italiano, que, tras un nuevo verano de reconstrucción, cuenta con algunas caras nuevas interesantes como son Lorenzo Brown, Marko Guduric o Vlatko Cancar. En su etapa en Milán, Mirotic ganó la 'Lega' y la Supercopa en 2024.

Nikola Mirotic, campeón de liga con Olimpia Milano / Twitter: @OlimpiaMI1936

Pero pese a tener un tercer año opcional de contrato, ambas partes llegaron a un acuerdo para la rescisión del mismo, y el jugador decidió poner rumbo hacia Mónaco, finalista de la última Euroliga que se adjudicó el Fenerbahçe de Saras. En un equipo que había dependido históricamente del potencial de su línea exterior, liderados por el talento del díscolo Mike James, el cuadro monegasco ya empezó a variar en su estilo, dándole más protagonismo a figuras como las de Alpha Diallo, o un Daniel Theis que no se limitó únicamente a capturar rebotes para repartir balones tanto a los bases como a los escoltas.

Un nuevo ecosistema en Mónaco

Todo ello liderado por un Vassilis Spanoulis que cayó con buen pie en la Gaston Medecin monegasca, lidiando con un vestuario en el que la calidad y el carácter van prácticamente de la mano. Quedaba por ver como podía ser el encaje de Mirotic en un equipo en el que solo hay un balón, y en el que perfiles como el de Mike James, Elie Okobo o Jordan Loyd amasan muchos tiros. Con la salida del último rumbo hacia el Anadolu Efes, Mónaco sigue transicionando hacia ese equilibrio global entre el juego exterior y el interior, y lo cierto es que la adaptación del '33' está siendo más rápida de lo previsto, por lo menos en términos individuales.

Nikola Mirotic es una de las nuevas estrellas del Mónaco / Twitter: @ASMonaco_Basket

El gran arranque de Mirotic en la Euroliga

Si alguien dudaba de si a sus 34 años, a Mirotic todavía le queda baloncesto entre sus manos, el jugador se ha encargado de disipar rápidamente cualquier duda. 'MVP' de la segunda jornada de la Euroliga gracias a los 19 puntos, siete rebotes, cuatro asistencias y dos robos logrados en la cómoda victoria ante Dubai por 103-81. Mirotic sigue 'obsesionado' con esa voluntad de poder levantar por primera vez en su carrera el título de la Euroliga, y su desempeño en los dos primeros duelos ha sido sensacional: promedia 17,5 tantos, 6,5 rebotes y 27,5 créditos de valoración por encuentro. En este último apartado, tan solo le supera el azulgrana Will Clyburn, con 28.

Nikola Mirotic fue el 'MVP' de la segunda jornada de la Euroliga tras su gran actuación ante el Dubai / Euroleague

En Francia, Mónaco ha arrancado con una victoria (Le Portel) y una derrota (Chalon), en dos encuentros en los que Mirotic ha promediado 11,5 puntos por partido. Un mismo balance de triunfos y tropiezos que en Europa, ya que arrancaron la competición cayendo en casa ante Zalgiris por 84-89. Eso sí, pese a esa combinación de victorias y derrotas, por el momento, exhibida en ambas competiciones, la temporada arrancó con una gran alegría, tras conquistas en la Philippe Chatrier parisina la última Supercopa gala.

Reencuentro en tierras italianas

La acción vuelve esta semana a la Euroliga con la disputa de la tercera jornada. No será un partido cualquiera para Mirotic, ya que Mónaco visita a Olimpia Milano este jueves a partir de las 20:30h (CET). En cuanto a su regreso al Palau, tocará esperar todavía hasta el próximo 30 de diciembre, en partido correspondiente a la 19ª jornada de la competición continental.