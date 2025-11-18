¿Cuándo dirigirá Xavi Pascual su primer partido en el Palau?

Este lunes empezó a todos los efectos la segunda etapa de Xavi Pascual al frente del banquillo azulgrana. La primera fue entre 2008 y 2016, una de las más gloriosas de la historia del Barça, en la que sobresale la Euroliga ganada en París en 2010.

El primer compromiso con Pascual a los mandos del equipo será este mismo jueves (18:30 h), en la complicada visita que afronta el Barça a Estambul, para enfrentarse al Anadolu Efes turco. Luego vendrá un duelo de ACB con el Dreamland Gran Canaria, en tierras insulares, el próximo domingo a las 19 h (hora peninsular).

Para vivir el reencuentro de Xavi Pascual con la afición azulgrana habrá que esperar hasta el miércoles 26, fecha en la que los culers recibirán al ASVEL francés en partido de Euroliga. Será un choque correspondiente a la decimotercera jornada, y una gran oportunidad para el Barça de mantenerse en los puestos altos de la tabla, en caso de conseguir el triunfo.

"Será especial el primer partido en casa. Hoy simplemente ha sido venir y evidentemente sientes el Palau como tu casa, pero lo más especial será el primer partido". Estas fueron las palabras de Pascual tras firmar el contrato que le vinculará al Barça, como mínimo, hasta 2028. El técnico de Gavá ya vislumbra lo emocional y especial que será volver a dirigir un partido en el banquillo local del Palau.

Pascual también tuvo palabras para definir cómo es la afición del Barça: "La gente del Palau es extraordinaria, pero exigente. Ganemos o perdamos les tenemos que dar cosas. Hay cosas que son innegociables y estas son las que hay que dar. Este ADN que hemos tenido durante tantos años, tiene que estar siempre por delante de todo. Tenemos que crear este sello de identidad para que el aficionado se ilusione y se identifique con el equipo", añadió el preparador catalán.

El Barça ha lanzado una promoción para el partido de ASVEL

El club azulgrana ha puesto en marcha una promoción para que sus aficionados puedan presenciar el primer partido de Pascual en su vuelta al Palau. Hasta un 80% de descuento (según la zona) con una rebaja de 12 euros por entrada. El Barça quiere mejorar el pobre taquillaje de la presente temporada, y para ello quiere explotar el retorno de un ídolo del barcelonismo para llenar las gradas de su feudo, aprovechando el debut en casa del técnico.