La difícil realidad de Satoransky en el Barça: "He tenido momentos muy duros"

En la previa del primero de los tres partidos de la semana, Tomas Satoransky ha tomado la palabra. El director de juego del Barça de basket ha destacado la trascendencia de los encuentros que afrontan esta semana, el primero de ellos recibiendo a un Panathinaikos (miércoles 15 20:30h CET) que llega a la capital catalana como vigente campeón de Europa.

"Es una semana muy importante para nosotros. Nos metimos en un lío en ACB e hicimos esta semana incluso más importante. El duelo más crucial es el del domingo, pero hay que prepararse para jugar ante el campeón de Europa sabiendo que allí hicimos un partido bastante bueno. Para la afición es un momento muy difícil con muchas emociones, pero les vamos a necesitar. Hay que ir a por el 3-0, yendo partido a partido", comentó en la previa.

En buena situación para "salvarlo"

Un 'Sato' al que también le preguntaron por como vive el equipo los momentos más complicados de la temporada ante un calendario tan exigente: " Ya sabes como manejar las cosas que pasan alrededor, muchas veces no se puede hacer nada. Hay que enfocarse en el rendimiento y lo que el equipo necesita. El calendario a veces no permite pensar en otras cosas que no sea el próximo partido. Hemos ganado los dos últimos partidos, pero estamos en buena situación para salvarlo. Este año las dos competiciones son tan igualadas que puede pasar de todo", explicó en referencia a la Copa.

Tomas Satoransky admitió las dificultades vividas a principio de temporada / Valentí Enrich

Satoransky también opinó sobre la igualdad que se vive esta campaña en la Euroliga, con tantos equipos diferenciados con pocos encuentros de diferencia.

Una Euroliga que no deja de subir el nivel

"La temporada es diferente, hay americanos y muchos jugadores nuevos. Los equipos juegan algo diferente. El más estable es Olympiacos. Pero ha mejorado tanto el nivel que muchos jugadores NBA vienen y prueban. Somos un ejemplo de equipos con altibajos, no es fácil jugar el primer año ACB y Euroliga por la exigencia. Para el baloncesto europeo es bueno, llama la atención el nivel que se produce aquí".

Además, el checo desveló el mensaje que les transmite Joan Peñarroya en estos últimos partidos en el que las cosas sí que han salido bien, con las dos victorias consecutivas en Euroliga en París y Mónaco y el triunfo del pasado fin de semana en Gran Canaria.

Satoransky tiene el ambicioso objetivo de firmar un tres de tres esta semana / Valentí Enrich

"Lo más importante en el equipo son los detalles y la concentración y estar sólidos. Hay que estar concentrados los 40 minutos y machacar partidos que teníamos que hacer y no hicimos. Es el mensaje que nos ha dado el entrenador, trabajar en equipo y no resolver las cosas de manera individual. Lo más relevante es la regularidad y la continuidad y darnos cuenta de que esto funciona".

Los momentos difíciles de Sato en el inicio de temporada

Por último, el director de juego checo, que explicó que la baja de Nico Laprovittola "fue más seria de lo imaginado" y que vería con buenos ojos la incorporación de otro jugador exterior, repasó el primer tramo personal de la temporada, en el que las cosas no le salieron como deseaba.

Tomas Satoransky en el partido en el OAKA ante Panathinaikos / EFE

"He tenido altibajos a nivel personal con momentos muy duros, al inicio de la temporada con partidos que me salieron muy mal. Pero es la mentalidad del equipo, saber que hay muchos partidos y que no te pueden afectar para que te cambie la mentalidad. Siempre me como la cabeza con las cosas que puedo hacer mejor. Me costó encontrar como tengo que jugar con este equipo y ahora me siento mucho más cómodo", concluyó.