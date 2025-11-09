La diferencia económica que lastra al Barça de basket

La derrota del Barça de basket en el Clásico ha generado inquietud en la directiva. Es por eso que, una vez finalizado el partido, se produjo una reunión entre Joan Laporta, Josep Cubells y Jordi Trias para buscar soluciones al mal inicio de temporada culé. Uno de los temas que se trataron fue la clara diferencia presupuestaria entre Barça y Madrid, que también se vio reflejada en el marcador.

Los blancos cuentan con una masa salarial cercana a los 50 millones de euros, mientras que la entidad azulgrana no llega a los 30. Una brecha importante entre los dos equipos más grandes del país. La manera de actuar del Barça para mejorar la situación actual es la de incorporar a un nuevo jugador, acabando con Miles Norris si es necesario incorporar a un extracomunitario.

"Seguramente en ninguna sección seremos los que gasten más de Europa, pero tenemos presupuestos que nos permiten ser competitivos; todos estaríamos más cómodos si LaLiga no estuviera por encima de todos los deportes", aseguraba Xavi O'Callaghan, director de las secciones profesionales del Barça, al inicio de temporada.

Peñarroya, entrenador del Barça / DANI BARBEITO

Fue entonces cuando se desvelaron las cantidades que se dedicarían a cada sección. De un total de 56 millones de euros, la temporada 2025/2026 se divide así: 28,75 millones de euros para el baloncesto, 13,75 millones para el fútbol femenino, 7,5 millones para el balonmano, 4 millones para el fútbol sala y 2 millones para el hockey patines. En comparación al curso anterior, se recortaron 2,75 millones del basket y se aumentó en un millón el fútbol femenino.

Es decir, que la apuesta del Barça por el baloncesto ha disminuido de un año a otro, mientras que el Real Madrid ha tenido un incremento interanual del 26%. Los blancos han incorporado a grandes jugadores como Trey Lyles, Chuma Okeke, Theo Maledon o David Kramer, además de la reciente incorporación de Alex Len. Todo esto sumado a los elevados salarios de Campazzo, Hezonja y Tavares.

Alex Len, la última incorporación del Real Madrid / R.M.

A pesar de la gran apuesta del Madrid por tener una plantilla todavía más competitiva, que consiga meterse en la Final Four, en la capital son conscientes de que las pérdidas de esta temporada van a ser históricas. De hecho, se prevé que las pérdidas alcancen los 38 millones de euros. Nunca han conseguido hacer rentable el baloncesto, pero es ahora cuando la brecha es más grande.

La NBA a la vuelta de la esquina

También se debe tener en cuenta el futuro próximo para Madrid y Barça. La sensación en Barcelona es que esta temporada se llegará donde se pueda, con la mirada puesta en el desembarco de la NBA en Europa. Es la esperanza de los dos equipos para incrementar considerablemente los beneficios y convertir el baloncesto en una sección no deficitaria.

"Tenemos una serie de condicionantes. Nos gustaría tener el presupuesto que teníamos hace 3 o 4 años, pero la situación económica del club es la que es. Es cierto que estamos en el Barça y estamos obligados a competir por ganarlo todo", aseguraba Joan Peñarroya esta semana. "Yo intento sacar el máximo provecho con lo que tengo y ser exigente. No renunciamos a hacerlo bien en ninguna de las competiciones".