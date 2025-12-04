Diez días vitales para Xavi Pascual en el Barça

Las últimas semanas del Barça de baloncesto han sido vertiginosas. El club destituyó a Joan Peñarroya el 9 de noviembre, nombró como interino a su 'segundo' Óscar Orellana (tres victorias en tres partidos) y el 18-N se incorporó un Xavi Pascual que cuatro días después dirigió al equipo en la derrota en la pista del Anadolu (74-73).

Con una clara mejoría defensiva que ya se atisbó con Orellana, el cuadro azulgrana respondió tres días después con una victoria en la difícil pista del Dreamland Gran Canaria (61-72) y con un debut victorioso en el Palau del técnico de Gavà en Euroliga el pasado 26 de noviembre frente al ASVEL por 88-78.

Nueve años y medio después de ser destituido por Josep Maria Bartomeu en junio de 2016, Xavi Pascual vivió una primera semana de locos. Toma de contacto el lunes, sesión el martes, viaje a Turquía el miércoles, partido el jueves, vuelta a Barcelona, viaje a Las Palmas el sábado, partido el domingo, regreso a Barcelona y a jugar ese jueves.

El Palau dio cariño a Xavi Pascual ante el ASVEL / DANI BARBEITO

Esa victoria ante un ASVEL liderado como siempre por el 'maestro' Nando de Colo tranquilizó los ánimos y dio al campeón de la Euroliga con el Barça en 2010 sus primeros días para trabajar sin la necesidad de jugar uno o dos días después. En concreto, serán nueve antes de la visita al Estrella Roja de Nikola Kalinic el viernes que viene.

Otro entrenador quizá habría machacado a los jugadores con sesiones dobles para implantar cuanto antes su filosofía, pero su experiencia y su confianza lo llevaron a conceder tres días libres al equipo, consciente de que ha disputado 24 partidos oficiales en menos de dos meses y medio. Era clave que desconectasen.

Eso sí, el técnico no ha parado y combinó sus actividades programadas y la preparación de entrenamientos en su despacho con el acto de celebración de los 126 años de historia del FC Barcelona y una foto con el presidente Joan Laporta en la que estuvieron representadas las cuatro secciones profesionales que juegan en el Palau.

Joan Laporta y Xavi Pascual, flanqueando la tarta conmemorativa / FCB

El equipo se entrenó el domingo sin dos piezas clave que jugaron en las ventanas: el georgiano Tornike Shengelia y el checo Tomas Satoransky, quien brilló con 16 asistencias ante Estonia. Su compatriota Jan Vesely viajó para hacer piña en el debut como seleccionador del exazulgrana Lubos Barton, pero no jugó el primer día y regresó a Barcelona.

Este martes se ha incorporado Shengelia e hizo trabajo individual al igual que Vesely el domingo, y el canterano del extinto Caja San Fernando llegó a la Ciudad Condal este martes. Por tanto, es posible que este miércoles en la Ciutat Esportiva ya estén todos los jugadores sanos. Faltarán, claro está, Juan Núñez y otra vez Nico Laprovittola.

El Barça se entrenará el jueves en el Palau antes de volar a las cuatro de la tarde con destino a Belgrado. El partido comenzará a las 20.00 horas y la expedición aterrizará en El Prat a las dos de la tarde del sábado para recibir 27 horas después al MoraBanc Andorra. Tras una semana y media de calma, vuelve la tempestad.