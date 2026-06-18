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BALONCESTO

¿Qué dice la historia sobre el 0-1 en el Playoff Final?

Con la primera victoria en la pista del Valencia Basket, las opciones de los azulgranas de llevarse la Liga crecen exponencialmente

El Barça ha sacudido la final con su victoria en el Roig Arena y sus opciones de ganar la Liga se disparan

El Barça ha sacudido la final con su victoria en el Roig Arena y sus opciones de ganar la Liga se disparan / ACB

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Ramon Palomar

Ramon Palomar

Hasta 2026, se han disputado un total de 37 eliminatorias del Playoff Final con el formato al mejor de cinco partidos. Doce de esas series empezaron con victoria del equipo que partía con el factor cancha en contra (0-1).De esas 12 ocasiones, en un 83,3% (¡10 de 12!) de las ocasiones el equipo que puso el 0-1 acabó vistiéndose de campeón.

Eso sí, en un 75% (9 de 12) de las ocasiones la eliminatoria se igualó (1-1) en el segundo partido. Únicamente en el 25% restante (3 de 12) el equipo con factor cancha en contra también se llevó el segundo duelo: ocurrió en 2002, 2008 y 2010, siempre con el Baskonia como protagonista.

En cuanto al resultado final de la serie, tres de los precedentes acabaron en 0-3 (25%), en cuatro ocasiones la eliminatoria finalizó con 1-3 (33,3%) y en otras tres ocasiones (25%) la batalla se fue al quinto encuentro con triunfo por 2-3 del equipo que partía sin factor cancha.

Solo dos remontadas del equipo local

Por otra parte, únicamente hay dos remontadas del equipo local tras un 0-1 inicial. La primera vez fue en la mítica final del 95, cuando el Barça le remontó in extremis a Unicaja (3-2) una serie que los malagueños comenzaron ganando.

Ya en tiempos más modernos, el Baskonia puso el 0-1 ante el Real Madrid antes de la remontada blanca, con tres victorias consecutivas (3-1) para llevarse el título. El último precedente de un 0-1 en la final data de hace 4 años, cuando el Real Madrid se llevó el Playoff Final por 1-3 tras empezar la serie ganando.

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