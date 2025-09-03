Así es el día a día del Barça en Andorra

El Barça completó este miércoles la primera doble sesión de entrenamientos por tierras andorranas. Joan Peñarroya y sus jugadores viven en Encamp la semana inicial de trabajo, que se culminará el próximo sábado con un amistoso ante el París Basketball (12h CET).

Un grupo en el que se encuentra Juani Marcos, que llegó a principios de semana tras su participación en el último Americup. Con la plata colgada al cuello, el nuevo director de juego argentino aceleró su vuelta a Barcelona para incorporarse al equipo prácticamente el mismo día que sus nuevos compañeros.

Laprovittola, el 'hermano mayor' de Juani Marcos

Ya se pudo ver como Nico Laprovittola, ya al 100% recuperado de su grave lesión de rodilla, lo 'apadrinó'. Son 10 años de diferencia entre ambos, pero se espera grandes cosas de ambos esta próxima campaña, en la que podrían compartir minutos en cancha al '1' y al '2'.

Juani Marcos y Nico Laprovittola compartirán posiciones exteriores en el Barça / FCB

En la sesión matutina, el técnico azulgrana dividió al equipo en dos grupos, el de los seniors y el de los más jóvenes que completaron la expedición al Principado. Combinaron trabajo en pista y en gimnasio, y tras comer, el entrenamiento se trasladó exclusivamente a la cancha, y allí, Peñarroya ya pudo empezar a trasladar al grupo las primeras lecciones tácticas, con una intensidad más alta para encontrar el ritmo competitivo.

La agenda del Barça en Andorra

Aprovechando el entorno en el que se encuentra el equipo, y tal y como hicieron atrás las otras secciones azulgranas que también acudieron a Andorra en la vuelta al trabajo, este jueves, tanto Peñarroya como sus jugadores visitarán por la mañana el Llac d'Engolasters. Una de las ubicaciones más bellas del Principado que visitarán antes de regresar a pista por la tarde.

Will Clyburn y Nico Laprovittola serán dos de los líderes de Peñarroya este próximo curso / FCB

Los ejercicios se retomarán el viernes por la mañana, y tras la comida, será el momento en el que los jugadores atiendan a los medios de comunicación desplazados a Encamp para compartir las sensaciones de la temporada que se viene por delante. Y ya el sábado, el amistoso de Euroliga ante la gran revelación de la competición continental el pasado curso. Tras el duelo, la expedición regresará a la capital catalana. A diferencia del año pasado, el stage en Encamp será el único que realizará el Barça de basket. En 2024, el equipo viajó unos días a China para disputar un par de partidos amistosos. También formó parte de aquella gira el Bàsquet Girona, y ambos equipos finalmente no cobraron la cifra económica pactada por los organizadores.

La segunda equipación, a la venta

En otro orden de asuntos, el Barça anunció una novedad respecto a las últimas temporadas ampliamente celebrada por la masa social del equipo. La segunda equipación del baloncesto ya se encuentra a la venta en los puntos de venta habituales del club, en una decisión bastante novedosa, ya que habitualmente el Barça solo comercializaba la primera camiseta.

El Barça puso a la venta la segunda equipación del baloncesto para esta próxima temporada / FCB

Es un curso especial, ya que, tal y como ocurre en la segunda equipación del fútbol, Nike ha sustituido su logo por el de la marca de Kobe Bryant, admirador en vida del club azulgrana. La camiseta tiene un precio inicial de 89,99 euros.