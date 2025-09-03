Baloncesto
Así es el día a día del Barça en Andorra
El equipo sigue con su preparación en Encamp, y este miércoles llevó a cabo una doble sesión de trabajo combinando gimnasio, pista, y las primeras lecciones tácticas de Joan Peñarroya
El Barça completó este miércoles la primera doble sesión de entrenamientos por tierras andorranas. Joan Peñarroya y sus jugadores viven en Encamp la semana inicial de trabajo, que se culminará el próximo sábado con un amistoso ante el París Basketball (12h CET).
Un grupo en el que se encuentra Juani Marcos, que llegó a principios de semana tras su participación en el último Americup. Con la plata colgada al cuello, el nuevo director de juego argentino aceleró su vuelta a Barcelona para incorporarse al equipo prácticamente el mismo día que sus nuevos compañeros.
Laprovittola, el 'hermano mayor' de Juani Marcos
Ya se pudo ver como Nico Laprovittola, ya al 100% recuperado de su grave lesión de rodilla, lo 'apadrinó'. Son 10 años de diferencia entre ambos, pero se espera grandes cosas de ambos esta próxima campaña, en la que podrían compartir minutos en cancha al '1' y al '2'.
En la sesión matutina, el técnico azulgrana dividió al equipo en dos grupos, el de los seniors y el de los más jóvenes que completaron la expedición al Principado. Combinaron trabajo en pista y en gimnasio, y tras comer, el entrenamiento se trasladó exclusivamente a la cancha, y allí, Peñarroya ya pudo empezar a trasladar al grupo las primeras lecciones tácticas, con una intensidad más alta para encontrar el ritmo competitivo.
La agenda del Barça en Andorra
Aprovechando el entorno en el que se encuentra el equipo, y tal y como hicieron atrás las otras secciones azulgranas que también acudieron a Andorra en la vuelta al trabajo, este jueves, tanto Peñarroya como sus jugadores visitarán por la mañana el Llac d'Engolasters. Una de las ubicaciones más bellas del Principado que visitarán antes de regresar a pista por la tarde.
Los ejercicios se retomarán el viernes por la mañana, y tras la comida, será el momento en el que los jugadores atiendan a los medios de comunicación desplazados a Encamp para compartir las sensaciones de la temporada que se viene por delante. Y ya el sábado, el amistoso de Euroliga ante la gran revelación de la competición continental el pasado curso. Tras el duelo, la expedición regresará a la capital catalana. A diferencia del año pasado, el stage en Encamp será el único que realizará el Barça de basket. En 2024, el equipo viajó unos días a China para disputar un par de partidos amistosos. También formó parte de aquella gira el Bàsquet Girona, y ambos equipos finalmente no cobraron la cifra económica pactada por los organizadores.
La segunda equipación, a la venta
En otro orden de asuntos, el Barça anunció una novedad respecto a las últimas temporadas ampliamente celebrada por la masa social del equipo. La segunda equipación del baloncesto ya se encuentra a la venta en los puntos de venta habituales del club, en una decisión bastante novedosa, ya que habitualmente el Barça solo comercializaba la primera camiseta.
Es un curso especial, ya que, tal y como ocurre en la segunda equipación del fútbol, Nike ha sustituido su logo por el de la marca de Kobe Bryant, admirador en vida del club azulgrana. La camiseta tiene un precio inicial de 89,99 euros.
- ¡Lío en el vestuario del PSG!
- Lamine Yamal, sobre el toque de atención de Flick: 'No creo que tenga nada que ver con los egos
- Lío a la vista: el Athletic se queda sin Laporte
- Mercado de fichajes, hoy 1 de septiembre en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus en el último día de mercado
- ¿Por qué el Barça no alcanzó la regla del 1:1?
- Pedri: 'El año pasado todos corríamos a una y no mirábamos por el éxito personal, eso da títulos
- La incomprensible gestión con Etta Eyong
- Joaquín desvela con qué famosa haría un trío en frente de su mujer Susana, en 'El Hormiguero': 'Decidimos que sí que podíamos