Día decisivo en el futuro entre Xavi Pascual y el Barça

El calendario marca hoy el jueves 13 de noviembre, y después de algo más de tres días de negociación, Xavi Pascual y el Barça todavía no han cerrado el regreso del técnico de Gavá casi una década después a la disciplina azulgrana.

Unos 'timmings' algo alejados de las pretensiones iniciales de ambas partes, y que vienen dejando claro que, una situación que parecía prácticamente encarada el pasado lunes, no está, ni mucho menos, cerrada. En la jornada de este último miércoles, 'SPORT' explicó que el Barça está dispuesto a ofrecerle a Pascual refuerzos en la presente temporada. En el club son conscientes de que el entrenador desea unos retoques más que necesarios en la plantilla, viendo como ha arrancado el curso, especialmente en una posición de '5' con un amplio margen de mejora.

Ahora bien, el club azulgrana le ha explicado tanto a Pascual como a su entorno más cercano que, a día de hoy, en el más estricto corto plazo, todavía no pueden acudir al mercado de fichajes hasta que el Barça consiga estar en la regla 1:1 que le permita mejorar de manera significativa su delicada situación económica. La propuesta ofrecida al técnico catalán es multianual, asegurándole que a partir del próximo verano, con una liberación importante de algunos de los contratos más altos de la plantilla, será más fácil maniobrar.

Xavi Pascual, el mejor posicionado para el banquillo del Barça / Georgia Panagopoulou

Pero por el momento, la cuestión se ha convertido más en un asunto de confianza, ante el compromiso de que en los próximos meses se llegará a la anteriormente comentada regla del 1:1 que permita acudir al mercado. Ante esta situación, Pascual y su entorno han estado dándole vueltas a la situación para valorar si le dan al Barça esa confianza que el club les reclama, o si finalmente deciden desechar la propuesta azulgrana.

Sin fichajes en el corto plazo

Como tal, no hay una fecha límite para que Pascual acepte una oferta del Barça que ya conoce desde el pasado lunes. Una propuesta que ha vivido alguna variación respecto a la inicial, pero en la que queda clara esa imposibilidad de poder fichar ya. Ahora bien, el calendario es voraz, y el equipo regresa a Barcelona hoy a mediodía para empezar a preparar el partido de este viernes ante la Virtus. Un compromiso de Euroliga que se encara con mayor ilusión tras la victoria de anoche en Múnich ante el Bayern por 74-75 que sirvió para frenar una racha de tres derrotas consecutivas.

El Barça se apuntó la victoria en Múnich tras el despido de Joan Peñarroya / Twitter: @Fcbbasket

El escenario inicial en el que trabajaban ambas partes incluía la posibilidad de que Pascual se hiciese cargo del equipo en la sesión de este martes, programada a primera hora de la tarde, y que el de Gavá ya se sentase en el banquillo del Palau el viernes para medirse al equipo de un viejo conocido suyo como es Dusko Ivanovic.

Con el miércoles transcurrido sin la decisión final tomada por parte de Pascual, los 'timmings' se ajustan todavía más. Ese escenario de dirigir al equipo el próximo viernes se empieza a difuminar, y tan solo una respuesta afirmativa a primera hora de esta mañana podría mantener dicha situación. Pero con el paso del tiempo, gana peso la opción de que Orellana se mantenga como interino y que vuelva a dirigir al equipo ante la Virtus tras la exitosa experiencia en Múnich.

Óscar Orellana, en el partido de Euroliga ante el Bayern / EFE

Decisión en las próximas horas

Tras varios días en los que han transcurrido las negociaciones, y en las que las dos partes ya han puesto prácticamente todas sus cartas sobre la mesa, Pascual no debería tardar en dar una respuesta, sea positiva o negativa. En caso de aceptar las condiciones del Barça, para ponerse a trabajar lo antes posible para revertir la dinámica del equipo, y en caso de que no decida subirse de nuevo al tren azulgrana, para que el club pueda apostar por alguno de los múltiples candidatos que les han ofrecido en las últimas horas. En el Barça, la prioridad desde el minuto 1 ha sido la de cerrar el regreso de Pascual, pero el tiempo apremia y el calendario no se detiene.