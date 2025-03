El día que el Barça tocó fondo en Zaragoza: "Jugamos como un equipo de tercera división"

Son buenos momentos los que atraviesa el Barça de Peñarroya a las puertas de la parte decisiva de la temporada. Los azulgrana han elevado el nivel después del batacazo de la Copa del Rey en Gran Canaria, aunque el calendario no da tregua y la necesidad de sumar victorias es tan urgente o más como en cualquier otro punto de la temporada.

Este domingo, el Barça volverá a verse las caras contra Casademont Zaragoza, un rival que ya sacó los colores de los de Peñarroya en la primera vuelta del campeonato. Y es que mucho han cambiado las cosas para el equipo azulgrana desde entonces; aquel equipo que cayó 108-95 en el pabellón Príncipe Felipe poco o nada tiene que ver con el que ahora vuela tanto en Euroliga como en Liga Endesa...

Fue en pleno diciembre cuando el Barça sufrió una de las derrotas más dolorosas de la temporada -y no han sido pocas- contra Casademont Zaragoza. Los maños sacaron provecho de la inexistente defensa azulgrana que exhibió una intensidad indignante para un equipo como el Barça. Sin excusas ni pretextos posibles para justificar aquel descalabro, el equipo se puso manos a la obra para intentar reconducir un equipo a la deriva que volvió a tocar fondo apenas dos meses después en Gran Canaria.

Abrines dio la cara por el Barça

Volviendo al infame partido en el pabellón Príncipe Felipe, quien puso la cara por su equipo tras la derrota en Zaragoza fue Álex Abrines. El alero de Palma de Mallorca ejerció de capitán y entonó un discurso muy crítico que sigue sonando todavía hoy en el Barça: "No somos capaces de admitir estos errores, de detener estas sangrías y no puede ser. Teníamos el partido controlado y en cuestión de pocos minutos todos nos marchamos por algunos errores cuando quedan 15 por jugar y parece que ya lo damos por perdido", explicó, aunque la cosa no quedó ahí", explicaba Abrines, aunque sus palabras no se iban a quedar ahí.

Álex Abrines, en el partido de Euroliga ante Maccabi / Twitter: @Fcbbasket

"Podemos hablar de mil cosas, de árbitros, lesionados, de lo que se quiera, pero tenemos que tener respeto por esta camiseta, empezando por mí y todos debemos respetar más a este club. Es un toque de atención, yo el primero como capitán, soy uno de los máximos responsables y después cada uno de los jugadores, del primero al último", reconocía enfurecido. "Esto no puede ser, somos el Barça y, con todo el respeto, estamos jugando como un equipo de tercera división. Es increíble. Estamos a 15 de diciembre, sé que por suerte tenemos tiempo, pero reaccionemos ya o de aquí a un mes la temporada estará acabada para nosotros. No puede ser".

La resurrección azulgrana

No ha pasado tanto desde entonces, aunque las sensaciones en el equipo azulgrana sí son realmente distintas. Después de tres victorias consecutivas en Euroliga y dos triunfos en los últimos tres partidos de ACB, los de Peñarroya han escalado hasta la quinta plaza en ambas competiciones. El equipo sacó su mejor cara en el último partido continental, donde derrotó a Zalgiris Kaunas por 82-70 en un duelo de mucho mérito para el Barça.

El equipo tiene otras sensaciones y los jugadores lo saben mejor que nadie. Satoransky, que tras las lesiones de Nico Laprovittola y Juan Núñez y la falta de llegada de refuerzos ha ganado un enorme protagonismo en pista, explicó el momento del conjunto azulgrana en la previa del partido: "El calendario se complica un poco más con la semana de doble jornada de Euroliga, pero es muy importante el partido ante Zaragoza. Allí perdimos, son un equipo que lo está haciendo bastante bien, con un juego rápido, con muchos puntos en sus manos, y hay que estar concentrados y jugar en equipo, que en ACB es superimportante. Será otro partido que no será nada fácil", comentó 'Sato' en declaraciones al club. Un partido clave para las aspiraciones del Barça, que busca sacarse el mal sabor de boca tras la derrota en Zaragoza hace apenas tres meses.