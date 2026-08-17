Todos los detalles de las pretemporadas de los cinco equipo catalanes de la Liga Endesa

El baloncesto catalán vuelve a congratularse una campaña más. Por tercera temporada consecutiva, cinco de los 18 equipos de la Liga Endesa serán de Catalunya, casi un tercio de la competición. Por delante, infinidad de derbis jornada tras jornada y con objetivos distintos, pero ambiciosos, para que las aficiones de Barça, Asisa Joventut, Kids&Us Manresa, Fiatc Girona e Ilerna Lleida vivan un curso cargado de alegrías.

Los cinco equipos catalanes ya calientan motores en estos días con los inicios de las distintas pretemporadas. El inicio de un camino en el que terminarán enfrentándose, junto al Morabanc Andorra, en una nueva edición de la Lliga Catalana que se disputará en el Palau d'Esports Catalunya de Tarragona del 9 al 13 de septiembre. Los abonos ya están a la venta en la web de la FCBQ y los precios oscilan entre los 20 y los 35 euros para seguir los siete encuentros del torneo.

BARÇA

Tras haber alargado la temporada hasta el pasado 24 de junio por la disputa de la final de la Liga Endesa, el Barça es el último de los cinco equipos catalanes en regresar al trabajo. El viernes 21 de agosto, los jugadores azulgranas no internacionales están citados en las instalaciones del club para pasar los correspondientes reconocimientos médicos. El lunes 24 de agosto, fecha en la que se cumple el centenario de la sección, arrancará la primera semana de trabajo junto al staff de Aleksander Sekulic, ya que el técnico estará dirigiendo a la selección de Eslovenia durante las ventanas FIBA. Durante la tarde del miércoles 2 de septiembre, la expedición azulgrana ya al completo, se trasladará a Encamp (Andorra), donde llevará a cabo un stage que culminará el domingo 6 con un amistoso ante el Morabanc Andorra (12:30h CEST).

Nebo es una autentica fuerza física que ya demostró después de pasar la revisión médica / FCB

Cuatro días después, el jueves 10, ambos equipos se volverán a ver las caras en la fase de grupos de la Lliga Catalana. Y el viernes 11, Diada de Catalunya, Sekulic y sus jugadores se medirán al Kids&Us Manresa en el segundo encuentro de esa primera fase. En caso de acceder a la final, el Barça la jugaría ante Penya, Ilerna Lleida o FIATC Girona el domingo 13 a las 12h (CEST). Si no logran el pase al partido por el título y tampoco lo hace el cuadro ilerdense, los azulgranas se enfrentarían al conjunto de Gerard Encuentra ese mismo domingo a las 12:30h (CEST) en el Trofeu Ciutat de Lleida en un partido cuyo escenario sería el Barris Nord. Por último, el Barça regresa a una Supercopa Endesa, en la que se medirá en semifinales al Valencia Basket el próximo sábado 19 de septiembre (21h CEST). En caso de lograr el pase a la final, se medirían al ganador del Asisa Joventut - Baskonia el domingo 20 a las 19h (CEST).

ASISA JOVENTUT

El Asisa Joventut ya pasó a finales de la semana pasada los reconocimientos médicos, y este lunes 17 de agosto arrancaron con el primer entrenamiento. Tras disputar las semifinales de la Liga Endesa la pasada temporada, y con noticias tan ilusionantes como la renovación de Ricky Rubio o la vuelta de Nico Laprovittola a Badalona, los verdinegros confían en vivir una campaña de alegrías, sin perder de vista ese objetivo tan ambicioso de disputar la Supercopa Endesa en el Olímpic. Dani Miret y sus jugadores se enfrentan al Baskonia el sábado 19 de septiembre (18h CEST) en busca de un lugar en la gran final del domingo (19h CEST).

Antes, del 26 al 29 de agosto, la Penya se desplazará a Gijón para hacer un stage de pretemporada que culminarán el último día enfrentándose al Obradoiro en un partido amistoso a las 21h (CEST). Días después, Miret y sus jugadores disputarán un par de encuentros en el histórico torneo de Sant Julià de Vilatorta: el jueves 3 de septiembre a las 20:30h (CEST) contra el Kids&Us Manresa y el domingo 6 de septiembre ante el Ratiopharm Ulm alemán (13h CEST). Y la semana siguiente, una nueva participación en la Lliga Catalana en la que los verdinegros se enfrentarán en la fase de grupos a Ilerna Lleida (miércoles 9 de septiembre) y a FIATC Girona el 11, buscando una plaza en la final del domingo 13 (12h CEST).

KIDS&US MANRESA

Los del Bages también realizaron los reconocimientos médicos a finales de la pasada semana, y este martes 18 de agosto realizarán el primer entrenamiento juntos. Antes de debutar en la ACB el próximo 26 de septiembre (18h CEST) en la visita al Bilbao Basket, Diego Ocampo y sus jugadores afrontan seis encuentros de preparación antes de arrancar una nueva andadura en la Liga Endesa, que por segundo curso consecutivo se alternará con la Eurocup. El debut continental será el 30/09 (19h CEST) ante el PAOK también a domicilio.

Para llegar en la mejor condición posible al estreno liguero y europeo, los amistosos arrancan el 30 de agosto, a partir de las 12h (CEST), en un duelo ante el Cheshire Phoenix Basketball inglés y que se disputará en Navàs. Días después habrá una doble cita en Sant Julià de Vilatorta ante Asisa Joventut (03/09 20:30h CEST) e Ilerna Lleida (06/09 18:30h CEST). La siguiente semana el Kids&Us Manresa defiende título en la Lliga Catalana, y para optar a revalidar corona, tendrá que superar a Morabanc Andorra (09/09) y a Barça (11/09) en busca de un lugar para la final del domingo 13 (12h CEST). Tras la disputa del título catalán, quedará un último amistoso, el viernes 18, en la visita al Leyma Coruña (19h CEST), que este curso, dirigido por Carles Marco, ha regresado a la Liga Endesa.

FIATC GIRONA

El club de Marc Gasol afronta su quinta temporada en la Liga Endesa tras el brillante ascenso logrado en 2022. Con Moncho Fernández a la cabeza un curso más, los gerundenses alternarán participación en la ACB con la disputa de la FIBA Europe Cup, haciendo que el baloncesto europeo masculino regrese a Fontajau. Con las revisiones médicas ya realizadas, el equipo arranca los entrenamientos este lunes 17 de agosto. Mac McLung llegará a Girona a lo largo del día y ya se le espera este próximo martes junto al resto de sus compañeros en una jornada en la que, a partir de las 18h (CEST) se llevará a cabo la presentación de los nuevos fichajes.

El FIATC Girona 26/27 ya ha arrancado los entrenamientos / Twitter: @BasquetGirona

El primer encuentro de pretemporada será el sábado 29 de agosto, en el 2º Torneig Platja d'Aro de Bàsquet, en el que se enfrentarán al Cheshire Phoeix, mismo rival con el que se medirá al día siguiente el Kids&Us Manresa. Antes de la Lliga Catalana, Moncho Fernández y su equipo se medirán al San Pablo Burgos en Sant Julià de Vilatorta el viernes 4 de septiembre a mediodía (12:30h CEST). Ya en Tarragona en la disputa del título catalán, el FIATC Girona se medirá en la fase de grupos al Ilerna Lleida (10/09) y al Asisa Joventut (11/09), buscando un lugar en la final del domingo 13 (12h CEST). Antes de comenzar la ACB recibiendo en Fontajau al UCAM Murcia el 27 de septiembre a las 17h (CEST), los gerundenses se medirán al Ilerna Lleida el 18 de septiembre en Sant Hilari Sacalm.

ILERNA LLEIDA

El equipo de Gerard Encuentra vuelve al trabajo esta semana con unas revisiones médicas que se llevan a cabo este lunes 17 de agosto. El miércoles 19, a partir de las 09:40h (CEST), entrenarán por primera vez, pero antes, habrá una atención a los medios de comunicación por parte del presidente Albert Aliaga, del director deportivo Joaquín Pardo y del propio Encuentra. A partir de ahí, tres amistosos antes de viajar a Tarragona para disputar la Lliga Catalana. El 28/08 se medirán en Binéfar (19h CEST) al Casademont Zaragoza, y el cuatro y seis de septiembre se desplazarán a Sant Julià de Vilatorta para enfrentarse a Ratiopharm Ulm (20:30h CEST) y Kids&US Manresa (18:30h CEST), respectivamente.

Oriol Paulí, pasando la revisión médica con el Ilerna Lleida / Ilerna Lleida

Ya en la Lliga Catalana, Encuentra y sus jugadores se enfrentarán en la fase de grupos a Asisa Joventut (09/09) y a FIATC Girona (10/09), todo ello en busca de un puesto en la gran final del domingo 13 (12h CEST). En caso de no lograr la clasificación y que tampoco lo haga el Barça, ambos equipos se medirían en el Barris Nord el mismo 13 (12:30h CEST) en el Trofeu Ciutat de Lleida. Antes del inicio en la Liga Endesa visitando al vigente campeón, Valencia Basket, el domingo 27/09 a las 18h (CEST), jugarán un último amistoso en Sant Hilari Sacalm ante el FIATC Girona el 18/09 a las 19:45h (CEST).