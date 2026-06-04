Desvelan una inesperada y multimillonaria oferta por Sylvain Francisco, pretendido en su día por el Barça

Sylvain Francisco fue, durante muchas semanas, el gran deseado del Barça para la próxima temporada. Fue el primer gran nombre cuyo futuro se vinculó con el conjunto azulgrana de cara a la próxima temporada, y un perfil que despertaba una gran ilusión en la parroquia culé, al tratarse de uno de los mejores directores de juego del continente.

Este curso, el base francés de 28 años se ha consolidado como una estrella de la Euroliga. En el Zalgiris, Francisco ha promediado 16,5 puntos y 6,5 asistencias por partido, liderando a los lituanos hasta el play-off de la competición previo a la gran Final Four.

Muchas propuestas sobre la mesa

El galo tenía un año más de contrato con Zalgiris, pero tiene una cláusula de salida que va a ejecutar para subir un par de escalones en su trayectoria profesional. Todo ello en un verano en el que ha cambiado de agencia de representación, y en el que el objetivo principal parecía el de explorar sus opciones en la NBA. Ofertas en Europa no le faltaban, con el interés de Barça, de los dos grandes clubes griegos, y un Dubai Basket que parecía su destino más probable en caso de no emigrar a América.

Parecían definidas todas sus opciones, pero en las últimas horas ha emergido una nueva, que se puede considerar inesperada visto lo visto en las últimas temporadas. Se trata del Asvel, uno de los peores equipos estas anteriores campañas en la Euroliga, pero que el año que viene apunta a contar con uno de los presupuestos más altos del continente.

Tony Parker, propietario del Asvel / Twitter: @LDLCASVEL

El presidente de la liga francesa, Philippe Ausseur, confirmó que el club de Tony Parker, que podría asumir el banquillo, contará con unos 40 millones de euros. Una cifra que rozará el Barça de cara a la 26/27, en esa apuesta del club azulgrana por la sección de cara a este verano.

Oferta multimillonaria del Asvel

Y esa subida presupuestaria es la que permite al conjunto de Villeurbanne ofrecerle a Francisco una oferta para las próximas tres temporadas a razón de tres millones de euros netos por curso, según informa el periodista Matteo Andreani. Algo que le colocaría como uno de los jugadores mejor pagados del continente.

Sylvain Francisco, ante Juancho Hernangómez en el PAO-Zalgiris de Euroliga / Euroleague

El comunicador italiano afirma que el acuerdo está cerca de concretarse, y Francisco se uniría a una plantilla en la que coincidirá con Armoni Brooks, cuya llegada dan por cerrada cuando finalice el presente curso con el Olimpia Milano. Además, el gran deseo de Asvel, tras Francisco, es intentar conseguir el fichaje de Tim Luwawu-Cabarrot, que termina contrato con Baskonia este verano y que es uno de los mejores aleros del continente.

Luwawu-Cabarrot fue una pesadilla para los blancos / EUROPA PRESS

Quedará por ver como evoluciona ese interés de Asvel en Francisco. Pero de producirse su llegada, lo que quedaría claro es que el club galo pretende dar un salto de gigante en la Euroliga para que se le deje de buscar en la parte baja de la clasificación, y quien sabe, si optar a cotas inimaginables estas últimas temporadas.