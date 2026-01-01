Baloncesto
Los deseos de Miles Norris para el 2026
El ala-pívot estadounidense fue uno de los jugadores destacados ante el AS Mónaco, a pesar de la dolorosa derrota, aunque se mostró optimista para este nuevo año
Miles Norris está ganando protagonismo en el equipo de Xavi Pascual, y ante el AS Mónaco, a pesar de la derrota en el Palau (74-90), cuajó su mejor actuación ofensiva de la temporada, con sus 14 puntos, cuatro rebotes y dos asistencias, demostrando que es un jugador válido para el Barça a pesar de no haberlo prácticamente visto en juego en las primeras semanas de competición con Joan Peñarroya al mando.
“Fue una noche dura, en la que no pudimos superar a un gran equipo, aunque ahora debemos pasar página y centrarnos en el siguiente encuentro”, dijo el norteamericano que ya tiene en la cabeza el encuentro de este viernes ante el Casademont Zaragoza, también en el Palau.
Morris tiene claro cuál es su trabajo como blaugrana. “Solo trato de aportar energía al equipo cada vez que salto a la pista. Con tantos encuentros, y el cansancio que acumulamos, siempre viene bien aportar algo de frescura, aunque en esta noche no pudimos. Mónaco es un gran equipo”, dijo.
Derrota dolorosa con tintes positivos
Para Norris, la clave de la derrota ante el AS Mónaco llegó en el desacierto ofensivo. “Fallamos mucho lanzamientos mientras ellos anotaron muchos. Creo que nos faltó algo de energía defensivamente, fuimos un poco lentos”, explicó Norris.
“Se trata de un equipo muy físico, aunque en cada encuentro, todos se convierten en una batalla. Los árbitros les dejaron jugar un poco más duro de lo permisivo, pero no es excusa porque tienen un gran equipo y de mucha calidad.
Para el azulgrana, uno de los aspectos positivos en la derrota es que “luchamos hasta el final. Tenemos un equipo con muchos jugadores competitivos y eso es muy importante porque aunque vayamos 10 o 20 abajo, el equipo no baja los brazos y sigue luchando.
"Ganar muchos partidos"
Norris tiene claro su deseo para el 2026. “Ganar muchos partidos”, confesaba con una sonrisa. “No pudimos ganar el último partido del año, pero vamos a seguir luchando y mi deseo es ganar un título con este equipo”, dijo el estadounidense.
Y a nivel personal, su intención “es seguir mejorando partido a partido. Vine para luchar y ganarme minutos, crecer como jugador, y ser mejor día a día”, finalizó Norris.
- El Barça abre la 'vía Cancelo'
- Lesión Mbappé: parte médico oficial, qué tiene y cuántos partidos se perderá con el Real Madrid
- Al Barça se le acumulan las ofertas por Roony Bardghji
- El Barça cancela su patrocinio más polémico
- El mensaje de Cannavaro a Puyol en Dubái: '¿Por qué no dices ninguno del Madrid, Carles?
- El plan de Marc Ciria para convencer a Leo Messi
- Optimismo con el Spotify Camp Nou: el Barça proyecta 360 millones de ingresos
- Así está la situación entre Julián Álvarez y el Barça