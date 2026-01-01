Los deseos de Miles Norris para el 2026

Miles Norris está ganando protagonismo en el equipo de Xavi Pascual, y ante el AS Mónaco, a pesar de la derrota en el Palau (74-90), cuajó su mejor actuación ofensiva de la temporada, con sus 14 puntos, cuatro rebotes y dos asistencias, demostrando que es un jugador válido para el Barça a pesar de no haberlo prácticamente visto en juego en las primeras semanas de competición con Joan Peñarroya al mando.

“Fue una noche dura, en la que no pudimos superar a un gran equipo, aunque ahora debemos pasar página y centrarnos en el siguiente encuentro”, dijo el norteamericano que ya tiene en la cabeza el encuentro de este viernes ante el Casademont Zaragoza, también en el Palau.

Morris tiene claro cuál es su trabajo como blaugrana. “Solo trato de aportar energía al equipo cada vez que salto a la pista. Con tantos encuentros, y el cansancio que acumulamos, siempre viene bien aportar algo de frescura, aunque en esta noche no pudimos. Mónaco es un gran equipo”, dijo.

El joven estadounidense reconoce que aprende cada día de jugadores más experimentados como Kevin Punter / GORKA URRESOLA

Derrota dolorosa con tintes positivos

Para Norris, la clave de la derrota ante el AS Mónaco llegó en el desacierto ofensivo. “Fallamos mucho lanzamientos mientras ellos anotaron muchos. Creo que nos faltó algo de energía defensivamente, fuimos un poco lentos”, explicó Norris.

“Se trata de un equipo muy físico, aunque en cada encuentro, todos se convierten en una batalla. Los árbitros les dejaron jugar un poco más duro de lo permisivo, pero no es excusa porque tienen un gran equipo y de mucha calidad.

Miles Norris destacó la lucha del equipo a pesar de caer ante el AS Mónaco / GORKA URRESOLA

Para el azulgrana, uno de los aspectos positivos en la derrota es que “luchamos hasta el final. Tenemos un equipo con muchos jugadores competitivos y eso es muy importante porque aunque vayamos 10 o 20 abajo, el equipo no baja los brazos y sigue luchando.

"Ganar muchos partidos"

Norris tiene claro su deseo para el 2026. “Ganar muchos partidos”, confesaba con una sonrisa. “No pudimos ganar el último partido del año, pero vamos a seguir luchando y mi deseo es ganar un título con este equipo”, dijo el estadounidense.

Y a nivel personal, su intención “es seguir mejorando partido a partido. Vine para luchar y ganarme minutos, crecer como jugador, y ser mejor día a día”, finalizó Norris.