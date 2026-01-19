El deseo de Xavi Pascual de cara al duelo ante Dubai Basketball

El técnico del Barça, Xavi Pascual, espera ante Dubai Baskatball la mejor versión de su equipo que no se ha visto en los dos últimos encuentros, fruto del cansancio acumulado y el sobre esfuerzo de las últimas semanas de haber revertido la situación tras su llegada al equipo.

“Hemos de conseguir conectar bien con el partido”, decía en declaraciones al club. “El equipo está un poco cansado mentalmente, ha realizado un esfuerzo muy grande para darle la vuelta a una situación complicada”, comentó. “El equipo ha tirado adelante y ahora estamos en ese momento de bajón mental que hace que las piernas tampoco vayan tan bien y eso hay que recuperarlo rápidamente”, comentó, consciente de la situación del equipo.

“Tenemos por delante tres partidos importantísimos así que ya estamos en casa, preparando este partido ante Dubai y espero que se el partido que nos impulse hacia arriba y recuperar las buenas sensaciones”, dijo el técnico de Gavà.

Dubai, con una plantilla Top"

Con respeto a Dubai Basketball, aseguró que “cuentan con una plantilla de 17 jugadores top de los que escogerán a 12, y ahora han añadido a Caboclo, junto a nombres como Petrusev, Kabengelle, Musa, Bertans….tienen una plantilla espectacular y han demostrado que pueden ganar a cualquier equipo, como Fenerbahçe”, dijo.

Dubai Basketball, en el entrenamiento en el Palau este lunes, un equipo al que teme Xavi Pascual / DUBAI

“Sabemos que tenemos que jugar muy bien para ganar, ya que ellos tienen un equipo muy físico y más con la baja de Clyburn, en algunas posiciones son extremadamente físicos para nosotros y lo hemos de suplir con intensidad, ir todos juntos, con mucha agresividad y volver a la confianza que hemos tenido en algunos tramos desde que cogí al equipo”, dijo

“A los equipos físicos nos cuestan de defender, y éste lo es y nos costará defender. Necesitas para ello esa frescura mental que ahora nos está faltando en defensa y en ataque, que hace que las piernas vayan tarde en algunas cosas. Hemos de sacar la fuerza de dónde sea y estar preparados”, finalizó Pascual.