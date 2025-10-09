El deseo de Joan Peñarroya con la afición en su segundo año en el Barça

Joan Peñarroya está preparado para regresar al Palau en su segundo año al frente del Barça. El técnico azulgrana se reencontrará con su afición este viernes (20:30h CET) en el partido de Euroliga ante Valencia Basket.

Un rival con el que el equipo catalán se midió el pasado domingo en jornada de Liga Endesa, y contra el que cayó por 93-81 en un partido en el que el cuadro taronja fue superior y mereció el triunfo de principio a fin.

Peñarroya es conocedor de que el equipo debe dar varios pasos al frente, especialmente en defensa, y confía en que ese factor Palau pueda ayudar al equipo a estrenarse con victoria ante su gente. Además, el técnico egarense también reconoció la importancia de convertir el feudo azulgrana en un fortín, y recuperar esa fortaleza que sí que demostró el equipo en casa hace dos campañas.

Joan Peñarroya, en el partido entre Valencia Basket y Barça de la Liga Endesa / ACB Photo - Miguel Ángel Polo

Regreso al Palau

"Es muy importante volver a casa. Es el primer día de reencuentro y tenemos ganas de que la gente viva buenos partidos y de que les demos motivos para disfrutar. Es el primer día para muchos en casa y es especial. Venimos de tres partidos fuera de casa y ya tenemos ganas de jugar como local".

Elogios al Valencia Basket

"Valencia es un equipo que sorprende poco. Es un proyecto construido para ganar las competiciones que juega. Tiene mucho potencial, plantilla larga y una inversión muy importante. Además, ya han ganado la Supercopa. No creo que nos sorprendiera en nada el otro día, pero esa renta del primer cuarto la mantuvieron hasta el final. Tienen buen ritmo y son buenos en el rebote ofensivo. El pasado domingo tuvimos un desacierto inusual especialmente en el primer cuarto. Valencia es uno de los mejores equipos no solo de la ACB, sino de la Euroliga".

Las lesiones en la dirección de juego

"Sabemos que Darío Brizuela y Kevin Punter pueden ayudar en la dirección. No es la situación querida de encontrarnos en la primera semana con dos de los bases fuera de combate".

Joan Peñarroya, junto a Kevin Punter / FCB

Involucrar a todo el equipo

"La edad es la que hay, es verdad, pero el otro día tiramos 18 tiros más que ellos. Si hay salud, el equipo está bien. Necesitamos que todo el mundo sume, y hay que dar un paso al frente a nivel defensivo".

La adaptación de los fichajes

"Con la incorporación de los fichajes sabíamos que tocaba tener paciencia, pero que por su jerarquía y experiencia, tanto Will (Clyburn) como Toko (Shengelia) sabíamos que desde el principio estarían bien. Los nuevos están haciendo muy bien su papel, pero van a necesitar tiempo para asentarse y encontrar su rol en el equipo".

La destitución de Sfairopoulos en Estrella Roja tras una semana de Euroliga

"No te voy a contestar lo que pienso porque seguramente me meterán ostias por todos lados, pero evidentemente, cuesta de entender".

Joan Peñarroya dirige un entrenamiento del Barça / Valentí Enrich

El Palau, el sexto jugador

"Ojalá seamos fuertes en el Palau, y si podemos hacer los mejores partidos en casa, mejor. El Palau a tope nos da un plus. Con tantos partidos a veces cuesta mantener una regularidad, pero es uno de los objetivos claros, conseguir una comunión con nuestra gente y ser más fuertes aquí que cuando jugamos como visitantes".

La vuelta de Vesely

"Sabemos la importancia de Vesely en todos los equipos en los que ha estado. Se está encontrando bien y con salud. Está pudiendo entrenar y no tener molestias, y estoy convencido de que irá a más, sabemos de sobras la calidad que tiene. Lo lógico después de lesiones de larga duración es que necesiten un tiempo para recuperar su mejor versión. Es vital para nuestro juego".