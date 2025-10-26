El deseo de Brizuela con el Clásico: "Ya sabéis..."

El Barça sumó este último sábado el segundo triunfo de la temporada en la Liga Endesa tras derrotar al Breogán por 100-85. Los de Joan Peñarroya lograron sobreponerse a la estrepitosa derrota 48 horas antes frente al Zalgiris en la sexta jornada de la Euroliga practicando un juego bastante solvente en el que fueron de menos a más para acabar sellando el triunfo en el último cuarto gracias a un parcial de 28-18.

El conjunto azulgrana volvió a exhibir músculo en ataque, anotando 28 tantos en tres de los cuatro periodos, pero la defensa, especialmente la interior, sigue teniendo gran margen de mejora. Este próximo martes, a partir de las 20:30h (CET), el Barça cerrará la gira de partidos en el Palau recibiendo al siempre exigente Olimpia Milano.

Darío Brizuela, en el partido de Liga Endesa ante Breogán / ACB Photo - Éric Alonso

Volvió Brizuela

Volviendo al partido ante el 'Breo', Joan Peñarroya pudo respirar algo más aliviado en cuanto a la situación con su enfermería. Tras dejar atrás unas molestias en el glúteo producidas en el partido continental frente al Dubai, Darío Brizuela se pudo volver a vestir de corto para ayudar al equipo a conseguir la segunda victoria de la temporada en la ACB. No está siendo fácil el inicio de curso para la 'Mamba Vasca', cuyo físico ha acusado el alto desgaste que sufrió en el pasado Eurobasket, y que estuvo presente en algunos partidos de principio de campaña.

Ante los gallegos, Peñarroya ya le dio a Brizuela algo más de 15 minutos en los que el donostiarra se marchó hasta los ocho puntos, dos rebotes, dos asistencias, dos pérdidas y una recuperación. Un partido que sirvió para demostrar que, tal y como admitió posteriormente a SPORT, ya ha dejado atrás esos problemas físicos.

Ansioso por regresar

"Ya estaba bien, al final la lesión no fue tan grave como se esperaba, la recuperación fue un poco más rápido de lo esperado y empujé un poco al cuerpo médico para que me dejasen jugar ante Breogán. Estoy sin molestias, sí que con un poco esa sensación de estar fuera de ritmo de tacto, porque no entrené en toda la semana. Y bueno, creo que todos hemos hecho un buen papel, con algunos errores, pero era una victoria muy importante para nosotros", comentó un Brizuela que elogió la tarea del técnico rival, Luis Casimiro.

"Breogán es un equipo muy bien entrenado, tuve a Luis Casimiro dos años y solo puedo hablar bien de él. Por su forma de jugar sabemos que son muy peligrosos, y pese a ir +12 a falta de tres/cuatro minutos, intentábamos trasladar ese mensaje de que todavía no estaba hecho, y que con dos triples ellos se podían meter en partido. Pero hemos estado sólidos con un par de buenos ataques y buenas defensas consecutivas que nos han permitido cerrar un encuentro bueno en general.

Darío Brizuela, en una acción en el partido ante Breogán / EFE

Un Brizuela que espera que el equipo, al fin, pueda enlazar dos triunfos consecutivos a partir de la próxima semana, algo que no ha podido hacer todavía en lo que va de competición oficial, y que al preguntarle por el clásico de este domingo (16:15h CET) entre Real Madrid y Barça, no dudó en mojarse y en dar su opinión.

La voluntad de Brizuela en el clásico de LaLiga

"Intentaré verlo, a ver si engaño a mis niños para que podamos ver el partido y no quieran que yo vaya a jugar al fútbol con ellos (ríe), pero espero que gane el Barça como siempre, no porque juegue aquí, sino porque como ya sabéis, soy bastante culé", concluyó. Por lo tanto, un Brizuela que tratará de vivir junto a su familia una alegría con un clásico que él disputará en el Palau el próximo viernes 7 de noviembre en partido de Euroliga.