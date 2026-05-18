Desconcierto y ‘cabreo’ del aficionado culé con la posible marcha de Xavi Pascual

La noticia publicada en SPORT sobre la salida del técnico Xavi Pascual en dirección a Dubai Basketball la próxima temporada, cayó como un autentico jarro de agua fría entre los aficionados del basket blaugrana, que no esperaban realmente que el técnico de Gavà decidiera dejar el club después de coger el equipo esta misma temporada e iniciar un nuevo proyecto en una de las franquicias con más recursos de la Euroliga y con la ambición de llegar a la próxima Final Four de Abu Dhabi en 2027.

Una decisión que nadie ha confirmado todavía pero que parece un hecho a tenor de las informaciones que llegan sobre el acuerdo prácticamente cerrado de Dubai con Pascual después de tener sobre la mesa otras ofertas tentadoras como la del Hapoel Tel Aviv e incluso el Panathinaikos.

Aunque el aficionado culé, a pesar de entender el deseo de otros clubs de conseguir los servicios de Pascual, no pensó que el técnico haya decidido cortar por lo sano la relación con el club de su vida despué de firmar un contrato de tres temporadas y que, se suponía, iba a iniciar una nueva etapa ‘triomfant’ en la sección blaugrana después de tres años de autentica penúria.

Xavi Pascual ha decidido tomar otro rumbo en su carrera si no hay un giro de última hora / Valentí Enrich

El técnico, decepcionado

Pero la realidad es que el técnico, que se siente decepcionado y engañado por la directiva blaugrana, y por ende, con la dirección deportiva, ha decidido que tendrá más opciones de luchar realmente por la Euroliga en un club dónde no repararán en fichajes como el de Alpha Diallo, que precisamente ha ‘birlado’ al Barça y tendrá lo necesario que se la ha negado al Barça cuando solicitó refuerzos que nunca llegaron.

Y los aficionados del basket blaugrana, tras conocer la noticia este domingo, no dudaron en señalar casi a partes iguales a los culpables: al club, por no ‘cuidar’ a Pascual y no ofrecerle lo que había pedido tras las lesiones, y al técnico, por no tener paciencia e irse a un nuevo proyecto por el incentivo económico.

“Es lo que sucede cuando prometes y prometes a una persona seria y después no cumples, que la gente se va por mucho que quiera al club”, decía un lector en respuesta a la noticia de SPORT. “De confirmarse la noticia deja dos cosas claras: 1) Laporta es un trilero y un mentiroso y 2) Pascual no es tan culer como nos pintaban” comentaba otro lector del diario reaccionando a la información ofrecida por SPORT.

Las lesiones de jugadores importantes han 'castigado' al Barça de Xavi Pascual / FCB

Promesas falsas

Otro se mostraba más comprensivo y agradecido al técnico y crítico con el club. “Gracias Pascual, por haber venido en un momento tan complicado. Más teniendo en cuenta que te engañaron con promesas falsas”, decía.

“Es una pena que volvamos a lo mismo...¿Ibon Navarro? ¿No tuvieron suficiente con Sito Alonso, Grimau, Peñarroya, y otros entrenadores de medio pelo? Para colmo, Unicaja lamentable este año. ¿No hay más ideas o es que esta sección no interesa y se quiere dejar morir desde hace tiempo? Es una pena que se crea que escatimando en costes ahorramos. Tiraron a Mirotic para ahorrar y trajeron a Willy que, aparte del pastizal que cobra, no ha aportado ni la décima parte…”

“Cuando Xavi Pascual dijo lo que dijo recientemente en una rueda de prensa, ya debería tener claro que se marcharía. Ahora se rodeará de razones, al igual que hizo en su primera marcha del club azulgrana, sin el que no hubiera llegado ni a ser entrenador profesional. Ya se sabe que el dinero es muy goloso y en Dubai hay muchos petrodólares. Bon vent i barca nova!

Xavi Pascual, junto a Juan Núñez en uno de los últimos encuentros del Barça / EFE

"Ha hecho lo que debe"

Otra opinión que secundaba al técnico, “Pascual ha hecho lo que debe. No va estar en un club hipotecando su prestigio y que no le fichen ni tan siquiera un relevo a sus lesionados. El que hipoteca la imagen del club es el que se aprovecha del 'barcelonismo' de Pascual para que continúe tragándose una sección a la deriva”.

Reacciones de todo tipo, con un Barça que ahora mismo se encuentra en una situación complicada de cara al futuro, y con la obligación de de tener que rehacer el proyecto deportivo sin la persona que pensaban la lideraría en los próximos años.