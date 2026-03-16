El descalabro del Barça no tiene fin: "Es un problema que tendremos hasta final de temporada"

El Barça sigue sin tocar fondo en una caída inesperada que se traduce en haber perdido 10 de los últimos 15 partidos. Empieza a quedar ya muy lejos aquel mes y medio de competición en el que el equipo voló con el regreso al club azulgrana del técnico de Gavà. La dinámica actual que atraviesa el equipo es tan negativa, que Xavi Pascual, tras sus primeros 37 partidos oficiales al frente del Barça (23 victorias y 14 derrotas), ya tiene peores números que Roger Grimau y su arranque de temporada 23/24 (24-13), y que Sarunas Jasikevicius en el inicio del curso 20/21 (27-10).

En el Olímpic, el 10-15 con el que se situó el Barça tras un par de canastas de Darío Brizuela fue anecdótico. Asisa Joventut dominó el partido de inicio a fin, ganando los cuatro cuartos y apuntándose un triunfo por 84-72 que les permitió recuperar el average tras la derrota en el Palau por 10 puntos (90-80) de la primera vuelta. Dani Miret se apuntó la batalla táctica causando estragos en la pintura azulgrana.

La Penya destrozó a la indolente defensa interior del Barça

Los interiores del Barça fueron incapaces de proteger su aro, y la Penya anotó 54 de sus 84 puntos en la pintura. En una tarde en la que ninguno de los dos equipos alcanzó el 30% de acierto en el tiro exterior, la facilidad con la que se desenvolvió el cuadro badalonés cerca de aro acabó marcando la diferencia. Volvió a ser un partido discreto en cuanto a la aportación ofensiva de los pívots del Barça. Jan Vesely (7), Willy Hernangómez (5) y Youssoupha Fall tan solo anotaron 12 de los 72 tantos del equipo azulgrana. El senegalés estuvo minuto y medio en cancha, mientras que los cinco puntos del internacional español llegaron desde la personal.

Ricky Rubio ejecuta un lanzamiento ante la defensa de Jan Vesely / ACB Photo - David Grau

"Este problema lo tenemos desde mi llegada, lo que pasa que antes jugábamos mejor en ataque y no se hablaba tanto. Es un problema que tendremos, ya que es muy difícil de arreglar", se refirió Pascual al hecho de haber encajado tantos puntos en la pintura. La defensa de los pívots azulgrana vuelve a estar bajo sospecha, en una semana en la que Dan Oturu, en el partido de Euroliga, se hinchó a anotar consiguiendo 22 puntos con un 10/11 en lanzamientos de dos puntos.

Pascual, pendiente de la llamada para saber si llegan refuerzos

Tras acabar el partido ante Hapoel Tel Aviv, y de nuevo este pasado domingo ante el Asisa Joventut, Pascual volvió a dejar abierta la puerta a posibles fichajes para reforzar al equipo en la Liga Endesa de cara a la segunda parte de la temporada. "Esperamos tener noticias el lunes", pronunció días atrás. Viendo la dinámica del equipo en los últimos encuentros, apuntalar el juego interior es la gran prioridad que necesita el equipo para tratar de subsanar un problema que se puede alargar hasta final de curso tal y como admitió Pascual.

Es el momento para que Joan Laporta, reelegido como presidente del Barça, corresponda la confianza de su técnico dando luz verde a un refuerzo para la presente campaña, por muy ilusionantes que sean los nombres para la próxima. Entre equipos de la Liga Endesa, los traspasos se cerraron el pasado 27 de febrero y ningún jugador puede cambiar de club si ha estado inscrito en otro equipo posterioremente a esa fecha. En cuanto a fichajes de otras competiciones, el mercado sigue abierto con un máximo de 20 inscripciones por club. Entre el final de la Liga regular y el inicio de Playoff solo se puede incorporar a un jugador y a ninguno en cuanto las eliminatorias por el título den comienzo.

Semana de oportunidad... y de altísima exigencia

Sin tiempo para lamentarse, el Barça debe levantarse para tratar de salir de la mala dinámica en la que se encuentra, y para ello, esta semana afronta dos pruebas de alta exigencia, pero que pueden suponer un antes y un después para coger confianza de cara a los meses finales de temporada. El jueves (18h CET), los azulgranas visitan al Valencia Basket en la 32ª jornada de la Euroliga. Son cinco derrotas en los últimos seis partidos continentales, y en función de lo que ocurra este martes en el partido entre Partizán y Dubai (20h CET), los de Emiratos podrían adelantar en la clasificación a un Barça que caería de las posiciones de Play-In. El domingo, la oportunidad de regresar a la senda de la victoria en Liga Endesa para por batir al Real Madrid en un Clásico (19h CET) en el que el Palau no fallará una vez más.

Joel Parra luchó hasta el final y fue, de largo, el mejor jugador del Barça en la derrota en Badalona / FCB

Son ya muchas desilusiones las que arrastra la parroquia azulgrana en una temporada cargada de inestabilidad y en la que prácticamente ha ocurrido de todo, y eso que todavía faltan tres meses de competición. Los rostros de preocupación y las caras largas se han vuelto a instalar en el Barça, y esta semana se anticipa clave en el devenir de lo que resta de curso.