Definidos los partidos de pretemporada del Barça

El Barça hizo oficial el calendario de partidos que tiene previstos disputar durante una pretemporada que arrancará el próximo 1 de septiembre. El año II del proyecto de Joan Peñarroya iniciará con las habituales revisiones médicas y unas sesiones de entrenamiento en la capital catalana antes de poner rumbo hacia Andorra.

A partir del 3 de septiembre, se llevará a cabo un stage en Encamp que se cerrará tres días después, el 6, con un amistoso Euroliga ante el París Basketball, una de las grandes revelaciones la pasada temporada en la competición continental. El compromiso está programado para las 12 horas del mediodía, antes de volver a la capital catalana.

Willy Hernangómez firmó una gran actuación (23-10) en la victoria del Barça en París / Euroleague

El segundo partido de preparación tendrá lugar en Platja d'Aro, el viernes 12 de septiembre, ante el Bàsquet Girona. Se podría dar el reencuentro de Juani Marcos con su exequipo, pero hay que tener en cuenta que el base argentino se reincorporará más tarde a la disciplina azulgrana, ya que apunta a ir convocado por Pablo Prigioni para el próximo Americup que se disputará en Nicaragua del 22 al 31 de agosto.

Ausencias por el Eurobasket

Peñarroya tampoco podrá contar de inicio, presumiblemente, ni con Darío Brizuela, Joel Parra, Willy Hernangómez, 'Toko' Shengelia y Tomas Satoransky, que estarán presentes en un Eurobasket que empieza el 27 de agosto y termina el 14 de septiembre. En función de su desempeño en el torneo, podrían llegar a la disputa de la Lliga Catalana, que se volverá a celebrar un año más en el Palau d'Esports Catalunya de Tarragona del 17 al 21 de septiembre.

Shengelia, la pasada campaña contra el Barça / EFE

Andorra y Penya en la Lliga Catalana

El Barça se verá las caras en la primera fase con Morabanc Andorra (miércoles 17) y Joventut (viernes 19) con horarios todavía por confirmar. En caso de clasificarse para la final, el partido por el título tendrá lugar el domingo 21 a partir de las 19:30 horas.

El último partido de preparación será el viernes 26 de septiembre, en el Barris Nord de Lleida para medirse al Hiopos en el trofeo Ciutat de Lleida. Tras el derbi catalán, la pretemporada quedará finiquitada, y el inicio de la temporada dará comienzo pocos días después.

Satoransky en una acción ante Hiopos Lleida / Dani

Inicio exigente de Euroliga

Al Barça le espera un exigente inicio en la Euroliga, con una semana de doble jornada para abrir su participación en la competición europea. Visitarán el martes 30 a las 18h (CET) al Hapoel Tel Aviv, vigente campeón de la Eurocup, y el viernes 3 de octubre, a las 20:15h (CET), se medirán en el OAKA al poderoso Panathinaikos.

Ese fin de semana comenzará la Liga Endesa, con un calendario todavía por definir a la espera de lo que ocurre con la posible participación del Baloncesto Sevilla en la ACB de la próxima campaña.