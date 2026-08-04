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Definida la fecha de la presentación de Aleksander Sekulic como nuevo entrenador del Barça

El técnico esloveno firmará su contrato en el despacho presidencial y atenderá a los medios por primera vez este miércoles 5 de agosto

El fichaje de Sekulic por el Barça I Videonoticia

El fichaje de Sekulic por el Barça I Videonoticia

El fichaje de Sekulic por el Barça / Marc del Río / Marc Rollan

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Marc del Río

Marc del Río

Barcelona

Este miércoles 5 de agosto, Aleksander Sekulic será el gran protagonista del Barça. Tras hacerse oficial su llegada al Palau como nuevo técnico azulgrana el pasado 22 de julio, el entrenador esloveno tomará posesión de su nuevo cargo.

Tras arrancar la semana con el anuncio oficial de la llegada de Xevi Pujol como nuevo director deportivo del basket azulgrana, este 5 de agosto será el 'Día Sekulic', con una mañana y mediodía cargada de actos.

La agenda del 'Día Sekulic'

Todo arrancará a las 13 horas (CEST), con el acto privado de la firma en el despacho presidencial. Está prevista la presencia de Joan Laporta, que ya la semana pasada regresó a casa después de superar una arritmia. Laporta y Sekulic ya coincidieron durante las negociaciones para que el entrenador sustituyese a Xavi Pascual al frente del equipo, y tras esa primera toma de contacto, el presidente azulgrana aprovechó también para presentarle a Sekulic algunos miembros de su junta directiva.

Aleksander Sekulic, al frente de la selección de Eslovenia

Aleksander Sekulic, al frente de la selección de Eslovenia / EFE

El acto protocolario de la firma durará una media hora, y después, el nuevo técnico culé atenderá a los medios a las 13:30h (CEST), en un acto que tendrá lugar en la Oficina Comercial del club, escenario habitual este verano para la presentación de las nuevas caras azulgranas de los diferentes equipos y secciones.

Primer encuentro con la prensa catalana

Será la primera vez en la que Sekulic se dirigirá a los medios catalanes, después de haber realizado una entrevista al medio 'Sport Klub' ya como nuevo entrenador del Barça, en la que repasó algunos detalles de la negociación y los objeticos que espera cumplir al frente del equipo azulgrana.

Alexander Sekulic, nuevo entrenador del Barça de basket

Alexander Sekulic, nuevo entrenador del Barça de basket / FCB

"El Barcelona tenía una idea para un nuevo rumbo y buscaba un entrenador que pudiera liderar ese proyecto. Al parecer, vieron en mí a alguien que compartía una visión similar. Nuestra primera conversación fue muy bien e inmediatamente sentí que nos entendíamos. También hablé con el presidente Joan Laporta, quien quería conocerme tanto a nivel personal como profesional. Poco después, comenzamos a negociar el contrato. El objetivo es que nuestros aficionados reconozcan de inmediato nuestro estilo de baloncesto y se identifiquen con él. Necesitaremos algo de paciencia, pero creo que cumpliremos con las expectativas", pronunció.

Un proyecto renovado

Sekulic aterrizará en el Palau con un equipo prácticamente irreconocible respecto al de la pasada temporada. Solo siguen Juan Núñez, Darío Brizuela, Joel Parra y Kevin Punter, y hasta el momento, y a falta de un pívot seguro y veremos si otro '4', son nueve las caras nuevas confirmadas para la 26/27: Justin Robinson, Umoja Gibson, Agus Ubal, Tyrese Martin, Stanley Umude, Olivier Nkamhoua, Tosan Evbuomwan, Josh Nebo y Olek Balcerowski.

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Joel Parra y Darío Brizuela, dos de los cuatro 'supervivientes' del Barça respecto a la pasada temporada / ACB Photo - David Grau

Sekulic compartirá sus primeras reflexiones con la prensa catalana, y también debe definir varios aspectos. De entrada, el staff técnico que le acompañará en su primera aventura en el baloncesto español. El periodista Ernest Macià explicó que Jurica Zuza y Jernej Valentincic desembarcarán en el banquillo del Palau, así como Marc Estany, otro nombre ya sabido y que procede del Kids&Us Manresa.

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