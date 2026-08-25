La decisión inesperada de Sekulic que pilló por sorpresa al Barça

El Barça vive una de las semanas más especiales de esta segunda mitad de 2026 con el inicio de la pretemporada y el arranque de una nueva campaña, así como el pistoletazo de salida a una celebración mágica como será el Centenario de la sección. El club presentó a principios de semana un calendario de actividades con el que la afición culé podrá rememorar alguno de los mejores recuerdos de la ya centenaria historia del basket azulgrana.

El acto, llevado a cabo en el Auditori 1899, contó con varios de los rostros significativos del Barça, ya sea del pasado, del presente más inmediato, o incluso del futuro. Yoan Makoundou, Josh Nebo, Justin Robinson, Juan Núñez, Stanley Umude, Agus Ubal y Tyrese Martin fueron los representantes del primer equipo, aunque algunos talentos del basket formativo como Mohamed Dabone y Oriol Filbà también estuvieron en el evento. Ahora bien, hubo una presencia, prácticamente de última hora, que casi pilló por sorpresa al club azulgrana. Se trata de Aleksander Sekulic.

Aleksander Sekulic, durante la presentación del Centenario del Barça de basket / Gorka Urresola Elvira

El camino de Eslovenia hacia el próximo Mundial

El nuevo técnico del Barça se encuentra concentrado con la selección de Eslovenia para los dos partidos de clasificación para el próximo Mundial que afronta su equipo. La presencia del combinado esloveno en Catar 2027 no está ni mucho menos asegurada, y en estas ventanas FIBA, Sekulic y sus jugadores se miden a la potente Francia este próximo jueves 27 en París (20:30h CEST) y reciben el domingo 30 en Ljubljana (20h CEST) a Hungría.

Durante estos primeros días, Sekulic ha confiado a su staff técnico las diferentes sesiones que llevará el equipo durante su ausencia. El equipo se entrenó lunes, martes y se entrenará este miércoles, descansará el jueves, y retomará la actividad el viernes, con una doble sesión, y también trabajará sábado y domingo.

Jurica Zuza, junto a Justin Robinson / FCB

Jurica Zuza y Jernej Valenticic han aterrizado en el Palau como hombres de máxima confianza de Sekulic. Además, Marc Estany abandonó el Kids&Us Manresa para firmar por el Barça, y tanto Rafa Martínez como Xavi Beltran se mantienen en el banquillo azulgrana.

La inesperada 'escapada' de Sekulic a Barcelona

La hoja de ruta prevista era la comentada, pero a pocas horas de que se llevase a cabo el acto de la presentación del Centenario, Sekulic se puso en contacto con el club para anunciarles que se iba a desplazar a la capital catalana para estar presente en el evento. El técnico esloveno aterrizó en Barcelona el domingo por la noche, y el lunes se dejó ver en el acto junto a los nuevos fichajes y también con un Xevi Pujol que ha apostado por él para dirigir el nuevo y renovado proyecto azulgrana. Pero la presencia de Sekulic por las instalaciones del Barça no quedó ahí.

Aleksander Sekulic, junto al presidente del Barça, Joan Laporta / Gorka Urresola

Por la tarde, el esloveno se puso al frente del equipo en el primer entrenamiento que el grupo llevó a cabo en el Palau. Sekulic tomó la palabra en el centro de la pista antes de arrancar la sesión, y ya dio las primeras instrucciones a los que serán sus jugadores. Durante esta primera semana, los jóvenes de la cantera Nil Poza, Jakob Siftar, Jan Cerdán, Mohamed Dabone, Abdu Koné y Mo Keita completan los entrenamientos. El último está a la espera de poder certificar su marcha a Estados Unidos.

Un detalle que gustó en el Barça

El martes por la mañana, Sekulic regresó a Eslovenia, pero pese a que no estará estos días dirigiendo la actividad de sus jugadores, la comunicación con los miembros del staff es completa y prácticamente al minuto. En el Barça ha sentado bien este detalle de Sekulic y su viaje relámpago a la capital catalana, y es un reflejo del compromiso del esloveno con su nuevo equipo, en la que será su desafío más exigente a nivel de clubes tras haber dirigido en el pasado a Nymburk, Lokomotiv Kuban, Zenit o más recientemente Dubai Basket, con el que ganó la pasada ABA League.