Decisión drástica de Joan Peñarroya con Jabari Parker: "Estamos construyendo un equipo sin él, esperamos resolver pronto su situación"

Partizán, Joan Peñarroya y Jabari Parker siguen teniendo un problema. Los planes del conjunto serbio y del entrenador catalán son distintos a los del ala-pívot estadounidense, y el arranque de la pretemporada no ha arrojado novedades respecto a su situación: no cuentan con él.

Parker aterrizó en Belgrado el pasado verano tras desvincularse del Barça, y lo hizo firmando un contrato lucrativo, a razón de más de dos millones de euros netos por curso. Pero lo cierto es que bajo las órdenes de Zeljko Obradovic no terminó de mostrar su mejor nivel, y la dimisión del técnico serbio tan solo sirvió para empeorar las cosas.

Jabari Parker junto a Obradovic en un partido de Euroliga / Partizan

Una situación complicada

Peñarroya desembarcó en el club tras su destitución al frente del Barça, y una de sus primeras decisiones fue mantener al margen a Parker dado que su estado físico estaba lejos de estar en una condición óptima. Tanto Jabari por Tyrique Jones eran los blancos de la crítica de la afición de Partizán, y el segundo terminó haciendo las maletas al Panathainikos, mientras que Parker regresó a Catalunya en forma de cesión de la mano del Asisa Joventut.

En 20 partidos de ACB, Parker promedió 12,6 puntos y 4,5 rebotes por encuentro, dirigiendo a los verdinegros a las semifinales del play-off de la Liga Endesa. Por su parte, se fue hasta los 16 tantos y 5,8 capturas en cinco duelos de la BCL, aunque el objetivo de lograr la clasificación para la Final Four de Badalona no se logró.

Jabari Parker, jugador del Asisa Joventut / ACB Photo - Miguel Ángel Polo

Con un regreso a la Penya descartado por su alta ficha, el equipo en el que jugará Parker la próxima temporada sigue siendo una incógnita. Lo que sí que es seguro es que no lo hará en el Partizán, tal y como deslizó Peñarroya en una entrevista con el medio serbio 'Mozzart Sport'.

Las palabras de Peñarroya sobre la situación de Jabari

"No es una situación fácil. Espero que podamos resolverla pronto, en primer lugar por el bien del club, pero también por el propio Jabari, es un buen chico. Lo que puedo explicar es que estamos construyendo un equipo sin Parker para la próxima temporada, eso está completamente claro. Tiene un contrato vigente, y respeto enormemente situaciones como esta, y respeto a Jabari; repito, es un buen tipo. Sin embargo, está completamente claro que estamos construyendo un equipo sin él", comentó Peñarroya en la primera parte de una entrevista que verá la luz de manera completa este domingo.

Jabari Parker y Joan Peñarroya se vuelven a reencontrar en el Partizán / Valentí Enrich

Apartado del grupo, entrena al margen

En lo que va de pretemporada, Parker se ha estado entrenando al margen del grupo mientras el Partizán y sus representantes buscan una solución para tratar de rescindir su contrato, en un acuerdo que beneficie a ambas partes.

Quedará por ver dónde está el futuro del exazulgrana y en qué equipo militará la siguiente campaña. Al fin y al cabo, tan solo tiene 31 años y el talento sigue innato, si bien es cierta que su condición física necesita estar en una óptima versión para poder brillar en pista.