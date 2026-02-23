Tras la decepción del Barça en la Copa, “toca recuperarse”

El Barça deja atrás el sinsabor vivido en la Copa del Rey después de caer en semifinales ante el Kosner Baskonia, y ya se centra en la Euroliga, que regresa este mismo miércoles, con la visita de los azulgrana a la pista de un alicaído Virtus Bolonia.

El técnico del Barça, Xavi Pascual, tiene claro que mirar hacia atrás ya no tiene demasiado sentido, aunque sí tomó nota de algunas acciones del encuentro que acabaron costando caro a su equipo, además de algunas decisiones de los colegiados que no gustaron nada en las oficinas de la sección que verbalizó Jordi Trias.

“Ahora toca recuperar, no hay más”, dijo el entrenador del Barça tras caer ante el Kosner Baskonia, y que ya ha empezado a preparar el encuentro de Euroliga donde visitan a otro equipo como el Virtus Bolonia que también ha sufrido un ‘fiasco’ en la Copa, y que lleva sin ganarla desde 2002.

El técnico del Barça no baja los brazos, aunque sabe que la tarea de luchar por los títulos con la plantilla actual es muy complicado / FCB

Primera bala desperdiciada

Pero la realidad es que el Barça, que llegaba muy ilusionado a la cita del Roig Arena después de la gran reacción del equipo tras la llegada de Xavi Pascual, ha desperdiciado la primera bala para ganar un título de los tres importantes a los que opta, y la Copa era la opción más clara en una competición corta, a solo tres partidos.

Ahora el reto es todavía mayor porque tiene dos competiciones en las que seguro luchará por las rondas finales, aunque la gran duda es si el equipo llegará en condiciones físicas al momento determinante de la temporada, que es cuando deben afinar al máximo en la lucha por estar en el play-off de cuartos y en la Final Four, donde se decide el título.

El equipo luchó y dio la cara ante el Baskonia, aunque el cansancio acumulado no perdonó para dejarlos fuera de la final de Copa / FCB

En esta Copa, y con jugadores que llegaban justos físicamente como Satoransky y Vesely, se ha comprobado que la plantilla blaugrana es corta, con pocas opciones de maniobra, y que obliga al entrenador a centrarse en pocos hombres que le otorgan garantía de éxito, o al menos, en los que más confía.

A tirar con la plantilla actual... y rezar

Sin opción a fichar refuerzos, al menos lo que trasciende desde el club y no parece que vayan a realizar algún movimiento salvo sorpresa, la sensación es que tratar de competir ante equipos con unas plantillas mucho más largas y de calidad, se antoja muy complicado.

Pascual, que llegó al equipo con la promesa de que se trataría de realizar algún fichaje para reforzar la plantilla, de momento no ha tenido respuesta desde la sección por lo que le toca trabajar a fondo con el grupo de jugadores que cuenta, y añadir a las jóvenes promesas, que tienen un gran recorrido pero no están para solucionar problemas actuales.

Shengelia es uno de los jugadores más fiables de la plantilla, aunque su excesivo minutaje puede acabar siendo peligroso / FCB

El equipo vuelve al trabajo pensando en el duelo ante la Virtus, y luego contará con un poco más de tiempo para reagruparse ya que la Liga Endesa se detiene para los dos compromisos de la selección. Antes de volver a la Liga-8 de marzo, ante Río Breogán-, todavía tocará afrontar un nuevo duelo de Euroliga, ante el Armani Milan, el cinco de marzo, también como visitante. Tres salidas consecutivas que servirán de termómetro para conocer si el Barça ha pasado página definitivamente a la decepción copera.