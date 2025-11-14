¿Cuándo debutará Xavi Pascual en el Barça?

El Barça disputará este viernes el segundo partido de la semana en Euroliga. Los blaugrana se enfrentarán a la Virtus Bolonia con el objetivo de lograr un pleno que les de un empujón hacia arriba en la clasificación. Aunque ya sea oficial la contratación de Xavi Pascual como nuevo entrenador, será Òscar Orellana el que dirija a la plantilla para este encuentro. ¿Cuándo será el turno del de Gavà?

Tal como aseguró el Comunicado Oficial del Barça, "el catalán se incorporará a la disciplina del equipo a partir del próximo lunes 17 de noviembre, una vez que el equipo haya jugado este viernes y domingo en el Palau Blaugrana ante la Virtus y el Baskonia". Es decir, que Pascual no estará al mando de la plantilla ni este viernes en Euroliga ni el fin de semana contra los vascos.

Xavi Pascual tiene por delantes importantes retos para tratar de recuperar la mejor versión del Barça / SPORT

Será el técnico interino del Barça, Orellana, quien haga de entrenador para los dos partidos restantes de la semana. Ya lo hizo en Múnich, donde los azulgrana salieron victoriosos de una pista muy complicada por la mínima. La versión de la plantilla fue mejor que en los anteriores encuentros, donde el compromiso y esfuerzo colectivo dejó mucho que desear, principalmente en partidos ACB.

Poco sentido tenía que Pascual cogiera al equipo para un encuentro sin haber todavía realizado ni un solo entrenamiento. Es por eso que tanto club como entrenador han considerado ideal que Orellana, que ha mostrado una profesionalidad impecable, sea el que acabe una semana más que merecida.

¿Cuándo debutará Xavi Pascual?

Por tanto, el debut de Xavi Pascual será fuera de casa, concretamente en la pista del Anadolu Efes. Sin doble jornada de Euroliga, el Barça viajará a Turquía para el único duelo continental de la semana. Un momento ideal, ya que Pascual podrá haber dirigido y preparado los entrenamientos previos para el duelo. Todavía faltará un poco más para que Pascual se estrene en el Palau.

Y es que el fin de semana siguiente, el Barça tampoco jugará en casa, sino en la pista del Gran Canaria. No será hasta el miércoles 26 de noviembre, contra el ASVEL, cuando la afición culé pueda recibir a su nuevo entrenador. Un técnico que inicia una segunda etapa en Barcelona, después de haber dirigido al primer equipo durante ocho años (2008-2016). Arranca la segunda era Pascual.