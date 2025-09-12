Baloncesto
¡Debuta Mohamed Dabone en el Barça con tan solo 13 años!
El interior de Burkina Faso disputó sus primeros minutos con el primer equipo azulgrana en el amistoso ante Bàsquet Girona
Mohamed Dabone no olvidará facilmente el 12 de septiembre de 2025. Con tan solo 13 años, 10 meses y 22 días, el joven jugador de la cantera disputó sus primeros minutos con el senior azulgrana.
Fue en el amistoso de pretemporada, en el que el equipo de Joan Peñarroya se midió en Platja d'Aro al Bàsquet Girona.
Uno más del primer equipo
El de Burkina Faso, que está completando la pretemporada con el primer equipo, se quedó sin minutos en Encamp en el primer test de pretemporada ante París Basketball.
Pero ante el cuadro gironí, Peñarroya le dio entrada al partido en el inicio del segundo cuarto. Con el '40' a la espalda, Dabone se la jugó con un triple desde la esquina que no entró.
Una potente carta de presentación
Pero el interior exhibió ese poderío físico que ha dado la vuelta al mundo pese a su temprana edad, y tras capturar un rebote ofensivo, hundió el balón en el aro con un potente mate a dos manos.
Una acción aplaudida por el público presente en el pabellón, y una carta de presentación para un jugador que, pese a que cumplirá 14 años el próximo 21 de octubre, ya es un activo de presente en el Barça.
- La vuelta a casa de Bernardo Silva: 'Tengo muchas ganas de ficharlo en enero
- Los árbitros quitan la razón al Barça ante el Mallorca y Levante
- El doble rasero con el Barça: el mismo 'favor' que ya le hicieron al Madrid
- La burbuja de Inglaterra, a punto de estallar: 43 equipos con problemas económicos
- Manolo González: 'Que van a silbar a Joan Garcia es una cuestión de sentido común
- El Al Nassr ataca de nuevo
- ¿Dónde están los compañeros que Lamine vaticinó que serían estrellas? 'Estaban a mi nivel
- Thiago explica su manual de estilo como entrenador