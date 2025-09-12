¡Debuta Mohamed Dabone en el Barça con tan solo 13 años!

Mohamed Dabone no olvidará facilmente el 12 de septiembre de 2025. Con tan solo 13 años, 10 meses y 22 días, el joven jugador de la cantera disputó sus primeros minutos con el senior azulgrana.

Fue en el amistoso de pretemporada, en el que el equipo de Joan Peñarroya se midió en Platja d'Aro al Bàsquet Girona.

Uno más del primer equipo

El de Burkina Faso, que está completando la pretemporada con el primer equipo, se quedó sin minutos en Encamp en el primer test de pretemporada ante París Basketball.

Pero ante el cuadro gironí, Peñarroya le dio entrada al partido en el inicio del segundo cuarto. Con el '40' a la espalda, Dabone se la jugó con un triple desde la esquina que no entró.

Una potente carta de presentación

Pero el interior exhibió ese poderío físico que ha dado la vuelta al mundo pese a su temprana edad, y tras capturar un rebote ofensivo, hundió el balón en el aro con un potente mate a dos manos.

Una acción aplaudida por el público presente en el pabellón, y una carta de presentación para un jugador que, pese a que cumplirá 14 años el próximo 21 de octubre, ya es un activo de presente en el Barça.