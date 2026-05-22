¿Cómo debe ser el tercer pívot que le falta al Barça para la próxima temporada?

El Barça sigue trabajando en la confección del nuevo proyecto de cara a la próxima temporada. La mitad de la faena está prácticamente ya hecha, con las incorporaciones ya cerradas de los pívots Moses Wright (Zalgiris) y Josh Nebo (Olimpia Milano), del ala-pívot Olivier Nkamhoua (Varese) y del base Mike James (Mónaco). Pueden quedar entre tres o cuatro jugadores más para incorporar a un roster que volverá a vivir el enésimo 'plan renove' de los últimos años, pero sin duda, la decisión más trascendental que queda por tomar y que marcará el futuro de la sección es la de la contratación de un nuevo entrenador.

El club azulgrana tiene previsto un último intento para tratar de convencer a Xavi Pascual para que siga en el Barça más allá del próximo verano. Será Joan Laporta, en un encuentro que presumiblemente será ya tras la disputa de la final de la Champions femenina de fútbol, quien tratará de revocar el acuerdo que tiene el técnico de Gavà con Dubai Basket. Muy fructífera debería ser la reunión entre el presidente azulgrana y Pascual para evitar que el entrenador no esté en Emiratos Árabes el próximo curso.

Xavi Pascual, entrenador del Barça / Dani Barbeito

Reconstrucción completa en el juego interior

En cuanto al juego interior del Barça de cara a la 26/27, la reconstrucción será total. La retirada de Jan Vesely a final de temporada, y las salidas de Willy Hernangómez y Youssoupha Fall tras expirar contrato, han obligado a la secretaría técnica a mover ficha en la posición de '5'. Con Pascual en la planificación del equipo de cara a la siguiente temporada, el Barça parecía blindarse con las firmas de Wright y Nebo.

Dos perfiles de pívot parecidos, sobrados de dureza, músculo y físico para plantar batalla a los interiores más potentes de la Euroliga. Se ha sufrido este curso en según que escenarios, tanto en intimidación como en capacidad por el rebote, algo que con la llegada de los dos pívots estadounidenses debería cambiar el próximo año. Son dos fichajes ya atados, y que en principio, no deberían suponer ningún problema para el entrenador que ocupe el banquillo azulgrana: Wright es 'Top-5' de pívots Euroliga, y si las lesiones respetan a Nebo, sus prestaciones también le convierten en uno de los interiores más destacados del continente.

Wright firmó una buena actuación ante el Real Madrid / Euroleague

¿Qué necesita el Barça en su tercer pívot?

Pero queda cerrar al tercer interior, un perfil que debe ser muy distinto a los de Wright y Nebo. Para ello, existen distintos condicionantes a tener en cuenta. En el apartado estríctamente deportivo, este tercer pívot deberá tener mano y amenaza exterior. Los dos ya fichados son 'bestias' en la pintura, pero no son peligrosos desde la línea del 6,75. Se necesitará a un pívot con buena capacidad para el bloqueo e intentar encontrar ventajas para los exteriores. Ahora bien, este tercer '5', deberá ser lo suficientemente inteligente para conseguir espacio para unos tiros que no deben ser necesariamente bajo el aro.

Más allá de esas capacidades ofensivas, el tercer pívot que fiche el Barça de cara a la próxima temporada debe ofrecer garantías en la parte trasera de la cancha, con su defensa, y debe tener esa capacidad de poder ser importante en partidos en los que Nebo o Wright no puedan marcar diferencias en la pintura. Sería arriesgado hablar de un rol de 'tercer pívot', algo que decidirá el nuevo entrenador.

El Barça está interesado en fichar al pívot Josh Nebo, que termina contrato este verano con el Olimpia Milano / Twitter: @OlimpiaMI1936

Pendientes del pasaporte chipriota de Moses Wright

Y todo ello con un condicionante a tener en cuenta: si Wright no juega con Chipre en las próximas ventanas FIBA, el Barça volverá a tener en nómina a tres extracomunitarios (el propio Wright, Clyburn y James), algo que obligaría a hacer convocatorias para los partidos de competiciones ACB.

Algunos nombres que podrían encajar son los de Dylan Osetkowski (Partizán), Daniel Theis (Mónaco), Zach LeDay (Olimpia Milano), Mbaye NDiaye (Asvel), Danko Brankovic (Breogán), Luka Bozic (Granada): interiores que finalizan contrato este verano, que no ocupan plaza de extracomunitario, y que cuentan con cierta amenaza exterior y tiro.