David Wood, el ‘gladiador’ blaugrana que haría las delicias de Xavi Pascual

Si hay un jugador en la historia del Barça que encajaría con el esfuerzo defensivo y de entrega que pide Xavi Pascual a sus jugadores, seguro que emergería la figura de un estadounidense espigado y que sorprendió a todo el mundo, incluso al técnico que se decidió por él, Aíto García Reneses.

Con un aspecto un tanto endeble, engañaba completamente cuando salía a la pista, ya que se transformaba en un jugador fiero, tremendamente competitivo y capaz de bajar al barro en cada acción. Nos referimos al estadounidense David Wood (Spokane, Washington, 1964).

Aíto vivía un momento difícil en el banquillo del Barça en los primeros meses de la temporada 89-90, y un jugador que llegó para ser estrella blaugrana, como Paul Thompson, fue una decepción total ya que su calidad ofensiva con la que llegaba, topó con los sistemas rígidos del técnico madrileño.

La elección casi a ciegas

Ante esa situación, y con Audie Norris renqueante de sus lesiones, el técnico azulgrana decidió apostar por el fichaje de otro norteamericano, y el club le presentó a dos opciones en el Palau, que entrenaron bajo sus órdenes, y después debía decidirse por uno de ellos.

Wood jugó en el Barça y luego regresó a la NBA, aunque acabó su carrera de nuevo en Europa / NBA

Uno era Mike Gibson , un tipo delgado, no muy rápido, pero de brazos muy largos y tenía buena mano para el tiro exterior. El otro, un desconocido David Wood que procedía del Livorno italiano, pero sin experiencia en un gran equipo europeo.

Un ala-pívot de 2,06 de estatura, con poco talento ofensivo excepto su tiro exterior en estático, pero que por su intensidad, mataba a cualquier rival que se le pusiera por delante. Sea por un rebote, en un bloqueo, en defender a la estrella rival, él desquiciaba. Su intimidación al rival no la hacía desde arriba del tablero, sino desde la lucha en el parquet, con manera poco clásicas de jugar de ‘cuatro’ aunque tenía talento desde el triple.

Hábil para rebotear y 'pegarse' con cualquiera

Su habilidad para ir al rebote, fue ‘aire fresco’ para el equipo, con un Norris que conseguía un buen socio en el rebote, y que además era capaz de actuar como un alero, logrando nada menos que un promedio de 13, 3 puntos por encuentro y casi un acierto del 50% en triples.

Norris y Woods formaron una pareja temible en la temporada 89-90 aunque no lograron la ansiada Copa de Europa / J.SURRALLES

Un descubrimiento que revolucionó al equiop blaugrana y que ayudó al equipo a remontar el vuelo alcanzando la final de la Euroliga, donde cayó ante le Yugoplástika, aunque conquistando la Liga Endesa en 1990 tras endosarle un espectacular 3-0 al Joventut.

Su juego tenaz y agresivo, capaz de romperse la cara en cada acción le valió el apodo de ‘Gladiador’ y la afición culé enseguida conectó con su carácter y personalidad, un tipo que llegó sin hacer ruido, casi de puntillas, y que acabó siendo uno de los jugadores que vertebró al equipo de Aíto.

El Laimbeer de la Liga española

Un jugador al estilo Bill Laimbeer o Denis Rodman, que era capaz de desquiciar al que se le pusiera por delante. Y su estilo cuajó, aunque el Barça tuvo dudas en mantenerlo al año siguiente por tener que doblarse el sueldo, y Wood se decantó por dar el salto a la NBA.

Woods no le tenía miedo a nadie, ni tampoco a Jon Pinone, del Estudiantes / ACB

Su paso por la liga estadounidense fue intermitente. Wood retornó a la NBA para la temporada 1990-91, jugando los 82 partidos de la serie regular con los Houston Rockets. Tras un fallido fichaje con los Golden State Warriors, en diciembre de 1991 retornó a España para unirse al Taugres Vitoria en reemplazo de Marcelo Nicola. Posteriormente se reincorporó a la NBA, consolidándose como un jugador de rol que aportaba momentos de relevo a los jugadores titulares durante los partidos.

En 1997, al no poder conseguir un nuevo contrato con alguna franquicia de la NBA regresó al Rockford Lightning de la CBA pero en febrero de 1998 se unió al Unicaja de Málaga. Al terminar la temporada ya no volvería a jugar en en Estados Unidos, extendiendo su carrera por cinco años másjugando en el Murcia, Limoges, Canarias y finalmente, y el Fuenlabrada (2000-2003).

Un gran recuerdo del Barça y España

Su paso por España siempre lo tendrá en el recuerdo y especialmente sus primeros meses en Barcelona, como explicó en un artículo a Pablo Malo de Molina, actual responsable de comunicación de la ACB. "Recuerdo lo apasionado que era la maravillosa gente española. Es fascinante cómo aman la vida y cómo la disfrutan", explicaba.

"Es mi país favorito de Europa por eso, por la gran comida y el tiempo tan bueno", asegura, manifestándose "contento" de "lo lejos que ha llegado el país en baloncesto, con tantos buenos jugadores en la NBA". "Me fui allí recién casado y disfrutamos mucho de Barcelona antes de que tuviésemos hijos”, explicaba.

Woods, con sus cuatro hijos que han seguido sus pasos en el basket / FACEBOOK

“Y no se me olvidará cómo Ángela dio a luz a nuestro cuarto niño en el Hospital de La Paz en Madrid mientras yo jugaba en el Fuenlabrada", añade, con la religión como faro: "Adoramos a Dios e intentamos seguir la Biblia", remarca Woods, que disfrutaba de su vida junto a su nueva esposa, aunque con un legado de cuatro hijos que han heredado el espíritu batallador de su padre, Caleb Wood, que juega en el Coto Lucena, de la Primera Nacional, Josiah, Moses (jugador del ALBA Berlín) e Isaac Peter.

Protestas ante el Congreso

Woods se presentó en Wahington para defender el voto por Donald Trump y se dejó ver en la manifestación / INSTAGRAM

Woods volvió a la actualidad en 2021 cuando fue uno de los manifestantes que acudieron al Congreso en Washington como ferviente defensor del presidente Donald Trump, y lo compartió en sus redes sociales posando delante del Capitolio en actitud festiva, incluso haciendo como que tocaba un cuerno vikingo. Asegura que nunca asaltó el Congreso, “porque soy un hombre de paz”.

Wood aseguró que retransmitió el asalto en directo desde las inmediaciones del Capitolio porque muchos le preguntaban qué estaba pasando, pero se distanció de los actos violentos. "Yo no estaba allí para protestar, sino para rezar y ver", aseguró el ex jugador, que se dedica a los negocios inmobiliarios junto a su esposa.