Dario Saric, de vuelta a la Euroliga...¿y al Barça?

El pívot croata Dario Saric tiene las horas contadas en la NBA después de nueve temporadas en la liga estadounidense y que finalizó de manera abrupta tras ser ‘cortado’ por los Detroit Pistons tras una operación de traspaso en la que parece ser el punto final a su carrera en la competión norteamericana después de pasar por muchos equipos.

El jugador de 31 años y 2,06 está considerando seriamente su regreso a Europa y a una Euroliga que todavía puede añadir jugadores de fuera de la competición hasta el próximo 25 de febrero, fecha límite antes de dar por cerrado el mercado de cara al tramo final de la competición.

El pívot no ha tenido mucha continuación donde apenas ha jugado 21 encuentros entra la pasada y la actual temporada por lo que ahora quiere tener un papel preponderante en algún equipo de Euroliga, donde siente que todavía puede ofrecer buenos minutos en la posición de ‘center’ o incluso de ‘cuatro’.

Saric ha tenido una larga estancia en la NBA, pasando por muchos equipos como los Sixers aunque ha decidido volver a Europa / MICHAEL REYNOLDS / EFE

Interesó al Madrid...¿y ahora al Barça?

Un jugador que ya estuvo el pasado año en la órbita del Madrid, y que ahora tendrá muchas ‘novias’ en Europa, como podría ser el Barça de Xavi Pascual que anda detrás de un pívot para reforzar el juego interior, aunque no ha encontrado esa pieza que se ajuste a lo que necesita el equipo y que no sea un lastre económico.

Un jugador por el que ya se han interesado equipos como el Panathinaikos, que también aparece en lo rumores en busca de otros NBA como Guershon Yabusele o Nigel Hayes-Davis, También parece haber abierto las puertas el Partizan de Joan Peñarroya, necesitado de un jugador interior tras la marcha de Tyreque Jones.

El croata jugó en el Anadolu Efes antes de dar el salto a la NBA / EUROLEAGUE

Otro de los conjuntos que tendría intenciones de contratarle es Dubai Basketball, donde no falta dinero y dispuestos a reforzar su juego cerca del aro donde ya cuentan con un jugador solvente como Petrusev en la posición de ‘cuatro’, donde el croata podría aportar consistencia además de puntos, ya que el pívot cuenta con buena mano.

Antes de dar el salto a la NBA, Saric jugó en Cibona de Zagreb (2012-14), y también en el Anadolu Efes, de 2014 a 106 antes de tomar las maletas para irse a la NBA donde ha jugado en equipos como Philadelphia 76ers, Minnesota, Phoenix Suns, Oklahoma City Thunder, Golden State Warriors, Denver Nuggets y Sacramento Kings.