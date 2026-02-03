Darío Brizuela, el factor decisivo del Barça contra Jasikevicius

El Barça de Pascual afronta este martes un duelo de lo más complicado en una situación delicada. Tres derrotas en los últimos tres partidos ponen al conjunto azulgrana en alerta, con ganas de revertir la situación ante el líder de la competición: el Fenerbahçe de Sarunas Jasikevicius. La gran duda para el duelo será la de Darío Brizuela, que no pudo acabar el choque del fin de semana.

Otra posible lesión en la plantilla acortaría todavía más la rotación, y con la Copa del Rey a la vuelta de la esquina. La presencia de Brizuela en esta doble semana de Euroliga es decisiva, pues su rendimiento en la competición europea desde la llegada de Xavi Pascual no ha dejado lugar a dudas: es una pieza importante para plantar cara y ganar a los mejores.

Darío Brizuela se vistió de héroe en la victoria ante Dubai / Gorka Urresola

"Nos quedamos un poco justos. Darío no pudo jugar más por unas molestias, ya veremos qué tiene", anunció Pascual en la rueda de prensa posterior en Murcia. Este lunes, Brizuela pudo entrenar toda la sesión con normalidad, por lo que se descarta, a priori, una lesión que lo mantenga alejado más tiempo. A partir de aquí, todo dependerá de cómo se encuentre durante el día.

Sin ir más lejos, en el último partido de Euroliga en casa, Brizuela fue el máximo anotador del partido con 25 puntos. Lideró al Barça desde el inicio, formando parte del quinteto inicial y anotando los primeros puntos, y dio la victoria a su equipo con una 'bomba' a falta de 2,3 segundos para el final. Un triunfo agónico por tan solo dos puntos de diferencia (91-89).

Tomas Satoransky, en el partido de la primera vuelta ante Fenerbahçe / Euroleague

Fenerbahçe es el segundo equipo de la Euroliga que anota más triples por partido (11,2). El acierto de los exteriores culés será fundamental para seguir el ritmo de los turcos, y uno de los jugadores más imprevisibles en el 'roster' es Brizuela, juntamente con Kevin Punter y Will Clyburn, que estarán disponibles para el duelo. Este último va encontrando el ritmo tras superar una lesión que lo mantuvo apartado varias semanas.

El mejor equipo de la Euroliga

Brizuela también es importante desde el tiro libre, donde promedia un 84,2% de acierto. Debe tenerse en cuenta que el Fenerbahçe es el segundo equipo de la Euroliga con mejor porcentaje desde esa línea (80,5%), una de las claves por las que está situado en lo más alto de la clasificación. Ha ganado ocho de los últimos nueve partidos, entre los que se incluye el triunfo en Turquía ante los azulgrana, hace apenas un mes.

"Es el mejor equipo de la Euroliga. Un equipo extremadamente físico que puede jugar a cambiar (defensivamente) en todas las posiciones. A veces juegan con una línea más pequeña, pero todos son grandes, muy físicos, muy atléticos y están muy bien entrenados. Por eso es el vigente campeón y el primer clasificado en estos momentos", aseguró Xavi Pascual en la previa del duelo.