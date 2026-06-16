Darío Brizuela lo tiene claro: “Hemos de ganar en Valencia”

El Barça realizó este martes otra sesión intensa de trabajo preparando el inicio de la gran final de la Liga Endesa, y el conjunto de Xavi Pascual sabe que la tarea será complicada ante un equipo en gran forma, aunque tienen muy claro que llevarse el título es posible a pesar del gran momento del rival.

Un Valencia que asusta...pero también el Barça que llega al momento definitivo de la temporada en un gran momento de forma y lo quieren aprovechar en estos dos primeros encuentros en el Roig Arena dónde tienen como objetivo llevarse al menos una victoria.

"Estamos en uno de nuestros mejores momentos aunque enfrente tendremos un rival que está realizando un gran año, por lo que ahora nos toca competir aprovechando que también estamos todos sanos”, dijo Darío Brizuela a los medios de club, conscientes del reto que se les presenta.

Evitar su juego fácil

“Hemos de evitar que ellos realicen su juego fácil que se basa en correr mucho, en que el partido vaya a muchas posesiones, y la última vez que jugamos contra ellos lo sufrimos”, decía. “En la medida en que controlemos eso y seamos sólidos en nuestro plan de juego. Estaremos bien”, apuntaba la ‘Mamba Vasca”.

“Tenemos que ver las cosas de la mejor manera posible. Es cierto que no tenemos el factor cancha a favor, pero si somos capaces de sacar uno o los dos partidos allí, podremos cerrar la final en casa y que sería muy especial y nos hemos centrado en esa perspectiva”, dijo.

Brizuela reconoce que ganar la Liga Endesa “sería muy importante después de dos temporadas sin títulos, tener esta oportunidad ahora de llegar a una final, es importante para el club y para la gente que estamos aquí, que llevamos estos años trabajando, y con todas las dificultades que hemos tenido, nos hace ahora muchísima ilusión, concluyó el escolta azulgrana.