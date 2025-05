Darío Brizuela apunta a estar disponible para el partido ante Bàsquet Girona

El pasado domingo, el Barça sufrió en el Buesa Arena de Vitoria una situación insólita a la vez que dramática. Pocos minutos antes de arrancar el partido ante Baskonia, el club azulgrana anunció que Tomas Satoransky iba a causar baja por una lumbalgia aguda. Ya durante el choque, Darío Brizuela sufrió una sobrecarga en el isquiotibial de su pierna derecha, algo que no le permitió regresar al terreno de juego.

Aquello se tradujo en una dura derrota por 110-98, y una situación difícil de gestionar para Joan Peñarroya: el técnico azulgrana se quedó únicamente con siete jugadores del primer equipo. Algo impropio para un equipo de la entidad del Barça, y una consecuencia de la decisión del club de no acometer ningún fichaje en la presente temporada para reforzar a una plantilla terriblemente castigada por las lesiones.

Grujicic y Keita ayudan al Junior en Abu Dabi

Con el equipo junior jugándose la Euroliga de la categoría en Abu Dabi, tanto Sayon Keita como Mathieu Grujicic formaron parte de la expedición azulgrana hacia Oriente Medio, dejando al técnico egarense sin dos de los jugadores que han entrado en convocatoria en los últimos partidos para completar la lista, y que también han contado con minutos.

Mathieu Grujicic, ante Olimpia Milano / Euroleague

Sin novedades con Satoransky y Vesely

Con Raul Villar, integrante también del junior del Barça, se tomó la decisión de que permaneciera en la capital catalana ante la situación que afecta a la dirección de juego del primer equipo: a día de hoy, es el único base puro disponible para Peñarroya. Desafortunadamente, no hay nuevas noticias sobre 'Sato', y debido a esos problemas de espalda, no se ha ejercitado con el equipo en lo que va de semana al igual que su compatriota, un Jan Vesely que ya acumula varias semanas de ausencia.

Brizuela, sin lesión grave tras el susto en Vitoria

Tampoco ha entrenado esta semana con el equipo Darío Brizuela, pero la situación es distinta. Las pruebas médicas a las que se sometió la 'Mamba Vasca' descartaron una lesión importante, y la sobrecarga sufrida en el partido ante Baskonia ha quedado como un susto, pero que también refleja que el donostiarra está prácticamente al límite.

Darío Brizuela, en el partido de Liga Endesa disputado en el Buesa / ACB Photo - Aitor Bouzo

Peñarroya no ha querido forzar con él estos días para que acabe de recuperar y que llegue en un estado óptimo al derbi catalán de este domingo (17h) ante Bàsquet Girona.

Peñarroya podrá contar con él

Si no hay ningún contratiempo, Brizuela estará en el equipo, elevando hasta nueve los jugadores disponibles para el entrenador azulgrana. A nivel deportivo, el Barça necesita sumar un triunfo más para asegurar la quinta plaza, pero incluso podría no ser necesario si el Joventut no vence su compromiso de este sábado (18h) ante Casademont Zaragoza.

Por su parte, el Bàsquet Girona todavía debe asegurar la permanencia. La sellaría con una victoria en el Palau, o bien con un tropiezo de Covirán Granada en el Movistar Arena ante el Real Madrid, en un partido que se disputa a la misma hora que el derbi catalán.