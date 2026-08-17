Darío Brizuela y Agustín Ubal avanzan sus vacaciones y ya se entrenan en el Barça

El próximo viernes 21 de agosto, la pretemporada del Barça dará el pistoletazo de salida con las protocolarias revisiones médicas. El renovado proyecto azulgrana echará a andar con los primeros entrenamientos el lunes 24, pero antes se procederá con las exploraciones físicas en las que estarán los no internacionales a excepción de Kevin Punter. El escolta estadounidense cuenta con algún día adicional de permiso para incorporarse a la actividad del grupo a medida que se vayan disputando los distintos partidos de selecciones programados a final de mes.

La agenda está marcada, pero en la Ciutat Esportiva Joan Gamper se han avanzado los acontecimientos. Durante la mañana de este lunes, Darío Brizuela y Agustín Ubal avanzaron su vuelta a la actividad y se entrenaron en las instalaciones del club. Una sesión en la que Mohamed Dabone y Abdrahamane Kone también estuvieron presentes, si bien es cierto que los jóvenes canteranos ya se habían ejercitado con anterioridad en los días previos. Brizuela encara su cuarta temporada en el conjunto azulgrana asentado ya como una de las referencias del equipo, y con ganas de levantar su primer título con el conjunto catalán. Por su parte, Ubal regresa a un Barça en el que dio sus primeros pasos en el baloncesto europeo a nivel formativo. En Manresa, el uruguayo explotó bajo las órdenes de Diego Ocampo, y ahora vuelve al Palau para poner su talento y entrega al servicio del equipo.

Darío Brizuela afronta su cuarta temporada en el Barça / FCB

Sekulic, concentrado con Eslovenia

Brizuela y Ubal no estuvieron bajo las órdenes de un Sekulic que se encuentra concentrando con su selección ante los vitales partidos de clasificación para el Mundial del verano siguiente ante Francia (27/08) y Hungría (30/08). Pero sí que estuvieron los integrantes de su staff, que ya trabajan, primero de todo para activar sinergias entre ellos, y luego para empezar a preparar la parte más táctica.

Jurica Zuza, Jernej Valentincic y Marc Estany aterrizan en un banquillo azulgrana en el que siguen Rafa Martínez y Xavier Beltran. Xavi Pascual, Íñigo Zorzano y Óscar Orellana pusieron rumbo hacia Dubai, mientras que Albert Oliver regresó a las Canarias para integrarse al cuerpo técnico de Jaka Lakovic en La Laguna Tenerife.

El staff técnico de Aleksander Sekulic ya trabaja en la Ciutat Esportiva / FCB

Últimos días de vacaciones

La sesión de que la han formado parte Brizuela, Ubal, Dabone y Kone ha constado de tiro y diferentes situaciones de partido. A lo largo de esta semana tienen que ir llegando a Barcelona jugadores como Tyrese Martin, Stanley Umude, Justin Robinson y Josh Nebo, de manera que estos entrenamientos realizados por Brizuela y Ubal podrían no ser los únicos en estos días.

Hay que recordar que la pretemporada azulgrana arrancará con varios integrantes del equipo concentrados con sus selecciones. Joel Parra y el propio Brizuela estarán bajo las órdenes de Chus Mateo con España en los partidos de clasificación para el Mundial ante Portugal (28/08) y Grecia (31/08). Olivier Nkamhoua jugará con su Finlandia natal ante Suecia (27/08) y Estonia (30/08), lo mismo que Olek Balcerowski con Polonia frente a Israel (27/08) y Alemania (30/08). Por su parte, y ya en partidos para el preclasificatorio del Eurobasket 2029, Tosan Evbuomwan hará su debut con la absoluta de Gran Bretaña frente a Suiza (27/08) y Eslovaquia (30/08), y por último un Umoja Gibson que para obtener la nacionalidad búlgara jugará con la selección frente a Rumanía (30/08).

La agenda azulgrana de la pretemporada

El lunes 24 de agosto, fecha en la que se cumple el centenario de la sección, arrancará la primera semana de trabajo junto al staff de Aleksander Sekulic, ya que el técnico estará dirigiendo a la selección de Eslovenia durante las ventanas FIBA. Durante la tarde del miércoles 2 de septiembre, la expedición azulgrana ya al completo, se trasladará a Encamp (Andorra), donde llevará a cabo un stage que culminará el domingo 6 con un amistoso ante el Morabanc Andorra (12:30h CEST).

Mohamed Dabone, en un entrenamiento con el Barça / FCB

Cuatro días después, el jueves 10, ambos equipos se volverán a ver las caras en la fase de grupos de la Lliga Catalana. Y el viernes 11, Diada de Catalunya, Sekulic y sus jugadores se medirán al Kids&Us Manresa en el segundo encuentro de esa primera fase. En caso de acceder a la final, el Barça la jugaría ante Penya, Ilerna Lleida o FIATC Girona el domingo 13 a las 12h (CEST). Si no logran el pase al partido por el título y tampoco lo hace el cuadro ilerdense, los azulgranas se enfrentarían al conjunto de Gerard Encuentra ese mismo domingo a las 12:30h (CEST) en el Trofeu Ciutat de Lleida en un partido cuyo escenario sería el Barris Nord. Por último, el Barça regresa a una Supercopa Endesa, en la que se medirá en semifinales al Valencia Basket el próximo sábado 19 de septiembre (21h CEST). En caso de lograr el pase a la final, se medirían al ganador del Asisa Joventut - Baskonia el domingo 20 a las 19h (CEST).