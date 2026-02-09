Dante Exum, otro ex blaugrana que deja la NBA y mira de nuevo a Europa

Tras el siempre bullicioso cierre del mercado en la NBA, algunos jugadores no han salido demasiado bien parados, como el caso de dos ex blaugranas, el estadounidense Nigel Hayes-Davis, que parece está interesado a volver a Fenerbahçe, o el caso del base australiano Dante Exum.

El ex azulgrana ha quedado oficialmente libre del mercado NBA tras la decidión de Washington Wizards de situarlo en ‘waivers’ después de aterrizar en la capital federal de Esatdos Unidos en un macro traspaso procedente de Dallas Mavericks, y en el que no ha podido jugar debido a una lesión en su rodilla.

Y es que el 'aussie' tuvo buenos números la temporada anterior en los Mavericks, llegando a disputar 20 partidos en los que registró promedios de 8.7 puntos, 1.7 rebotes y 2.8 asistencias por encuentro

Dante Exum vivió unos buenos meses en el Barça, donde volvió a sentirse jugador tras una grave lesión / David Ramirez / David Ramirez

¿Nueva etapa europea?

Pero Exum parece dispuesto a iniciar una nueva etapa europea con la intención de relanzar su carrera, que volvió a coger vuelo con su llegada al Barça en la temporada 2021-22 en la que destacó con promedios de 6,3 puntos, 2,5 rebotes y 1,6 asistencias. Una buena campaña en el Barça que le llevó al año siguiente al Partizan, en la que brilló todavía más, con promedios de 13,2 puntos, 2,3 rebotes y 2,7 asistencias, en 23 minutos de juego.

Exum tuvo un buen año en el Partizan que le abrió las puertas de la NBA aunque ahora quiere volver / ANDREJ CUKIC / EFE

Seguramente el Barça sería un destino al que le gustaria regresar, aunque no sería precisamente un jugador económico, y Pascual cuenta con Laprovittola y un revalorizado Juani Marcos. Exum podría encajar, aunque su posición más natural es de ‘dos’ donde ya está bien cubierta la plaza.

A Exum posiblemente le aparecerán otras opciones encima de la mesa, aunque tendrá que convencer al equipo que se muestre interesado que su rodilla se encuentra en buen estado teniendo en cuenta con historial de lesiones graves