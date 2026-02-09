Baloncesto
Dante Exum, otro ex blaugrana que deja la NBA y mira de nuevo a Europa
El australiano se ha convertido en agente libre tras su paso por Dallas y traspasado a Washington, y al igual que Nigel Hayes-Davis, ha puesto la mirada de nuevo en la Euroliga
Tras el siempre bullicioso cierre del mercado en la NBA, algunos jugadores no han salido demasiado bien parados, como el caso de dos ex blaugranas, el estadounidense Nigel Hayes-Davis, que parece está interesado a volver a Fenerbahçe, o el caso del base australiano Dante Exum.
El ex azulgrana ha quedado oficialmente libre del mercado NBA tras la decidión de Washington Wizards de situarlo en ‘waivers’ después de aterrizar en la capital federal de Esatdos Unidos en un macro traspaso procedente de Dallas Mavericks, y en el que no ha podido jugar debido a una lesión en su rodilla.
Y es que el 'aussie' tuvo buenos números la temporada anterior en los Mavericks, llegando a disputar 20 partidos en los que registró promedios de 8.7 puntos, 1.7 rebotes y 2.8 asistencias por encuentro
¿Nueva etapa europea?
Pero Exum parece dispuesto a iniciar una nueva etapa europea con la intención de relanzar su carrera, que volvió a coger vuelo con su llegada al Barça en la temporada 2021-22 en la que destacó con promedios de 6,3 puntos, 2,5 rebotes y 1,6 asistencias. Una buena campaña en el Barça que le llevó al año siguiente al Partizan, en la que brilló todavía más, con promedios de 13,2 puntos, 2,3 rebotes y 2,7 asistencias, en 23 minutos de juego.
Seguramente el Barça sería un destino al que le gustaria regresar, aunque no sería precisamente un jugador económico, y Pascual cuenta con Laprovittola y un revalorizado Juani Marcos. Exum podría encajar, aunque su posición más natural es de ‘dos’ donde ya está bien cubierta la plaza.
A Exum posiblemente le aparecerán otras opciones encima de la mesa, aunque tendrá que convencer al equipo que se muestre interesado que su rodilla se encuentra en buen estado teniendo en cuenta con historial de lesiones graves
- Cambio en la ley de alquileres: los propietarios deberán pagar un gasto addicional
- Mojica, jugador del Mallorca, tras los 100 regates de Lamine: 'Nunca me superó
- Flick no iba de farol con Casadó
- Hay más Rashfords en Europa
- Estar en La Masia es como estudiar en Harvard pero no me arrepiento de haberme ido del Barça
- Valencia - Real Madrid: resumen, resultado y goles del partido de LaLiga
- La noche más amarga de Endrick: 'Podría tener graves consecuencias
- El Barça fija su gran objetivo para 2026