Daniel Theis se pone de nuevo a tiro del Barça

El Barça anda enfrascado en la búsqueda de un ‘cinco’ de primer nivel para ocupar el puesto de Moses Wright, que decidió abandonar el club blaugrana para irse al Olimpia Milan. Una búsqueda que sigue abierta, aunque en las últimas horas se le ha abierto las puertas de un jugador más que interesante.

Se trata del pívot alemán Daniel Theis, que tiene un acuerdo con ASVEL desde hace semanas, y que no ha sido anunciado oficialmente después de conocerse los problemas del equipo francés para honorar los contratos que había firmado con jugadores como el propio Theis, o Sylvain Francisco, que ya está de camino a Panathinaikos, o jugadores como Nick Weiler-Babb.

Con esa situación complicada en el ASVEL, Theis podría estar de nuevo en el mercado y encaja en la búsqueda de los blaugrana de un jugador determinante en el puesto de pívot, relativamente joven, pero con mucha experiencia y con pasaporte europeo, muy importante para no entrar en conflicto con los pasaportes extracomunitarios.

Carrera en la NBA y Europa

Daniel Theis comenzó su carrera profesional en la Bundesliga con el Braunschweig antes de consolidarse como uno de los mejores pívots de Europa con el Ulm y el Brose Bamberg, donde ganó tres títulos de la liga alemana.

El alemán siempre ha sido un tormento para el Barça en sus duelos de Euroliga / EUROLEAGUE

En 2017, pasó a la NBA y jugó ocho temporadas con los Boston Celtics, Chicago Bulls, Houston Rockets, Indiana Pacers, Los Angeles Clippers y New Orleans Pelicans, afianzándose como un pívot defensivo fiable y un jugador versátil en la zona.

A nivel internacional, fue una pieza clave de la selección alemana, ayudando a Alemania a ganar la medalla de bronce en el EuroBasket 2022 y la Copa del Mundo FIBA 2023. Tras su paso por la NBA, regresó a Europa para unirse al AS Monaco.

Gran oportunidad

Ahora, después de que su fichaje por el ASVEL no se pueda consumar, el Barça tiene una excelente oportunidad para tratar de fichar a un Theis que siempre ha estado en el radar del Barça aunque no logró atraerlo finalmente.

Un jugador muy atractivo, aunque debería negociar con el ASVEL su posible salida ya que tiene firmado un contrato con el equipo galo. La ficha a pagar por Theis no sería un problema demasiado grande porque los azulgrana cuentan con presupuesto para tratar de hacerle una oferta lo suficientemente atractiva para que la acepte.