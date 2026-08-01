Daniel Theis, pívot vinculado al Barça, cerca de fichar por el Maccabi Tel Aviv

El nombre de Daniel Theis ha sonado durante las últimas temporadas como posible refuerzo del Barça. El pívot alemán cerró en 2025 una estancia de ocho años en la NBA, en la que vistió camisetas como las de Boston Celtics, Chicago Bulls, Houston Rockets o New Orleans Pelicans.

Theis, que cumplió 34 años el pasado 4 de abril, regresó a Europa de la mano del Mónaco. Terminó allí la campaña 24/25, siendo verdugo de los azulgranas en el play-off de la Euroliga previo a la Final Four, y esta última campaña ha promediado 9,7 puntos y cinco rebotes por partido en la competición europea.

Daniel Theis, ante Tomas Satoransky / Gorka Urresola Elvira

Graves problemas económicos en el Mónaco

En Francia, los monegascos levantaron el título liguero, aunque el curso siguiente no lo podrán defender, ya que la competición les ha vetado la inscripción debido a los graves problemas económicos que atraviesan. Quedará por ver si la Euroliga finalmente las autoriza a competir en la Eurocup, o si es el fin para un equipo que en 2025 fue subcampeón de Europa.

Esas dificultades económicas habían llevado a Theis a salir del Mónaco, aunque su destino no iba a estar muy lejos del Principado. El alemán se había comprometido con el Asvel de Tony Parker, con un conjunto de Villeurbanne que aspiraba a tener uno de los presupuestos más importantes en el baloncesto europeo, y que había conseguido firmar a Sylvain Francisco como gran referencia para el siguiente curso.

Sylvain Francisco ya es nuevo jugador del Panathinaikos / Twitter: @Paobcgr

Bajada drástica de presupuesto del Asvel

Ahora bien, un presupuesto que aspiraba a llegar a los casi 60 millones de euros, finalmente se va a quedar en unos 24, por diferentes problemas con algunos de sus socios inversores. Francisco tardó poco en hacer las maletas y ya fue presentado como otro gran fichaje estrella para el Panathinaikos. Y el futuro de otros de los grandes jugadores aterrizados en el Asvel podría también estar lejos de Francia.

Es el caso de Theis, al que el portal 'Basketnews' sitúa muy cerca del Maccabi Tel Aviv. Las conversaciones entre el alemán y el conjunto israelí estarían muy avanzadas, y aunque ha existido interés de otros equipos, parece que el cuadro 'macabeo' se llevará el gato al agua. La llegada de Theis al Asvel no se llegó a oficializar, pero fue el propio Parker, en una entrevista a finales de junio, quién confirmó que el pívot germano se uniría a su club. Ahora, todo ha cambiado ante estos problemas económicos.

Daniel Theis hizo mucho daño en la 'pintura' / EUROLEAGUE

Barça - Theis: lo que pudo ser y no fue

El Barça no tenía descartado para la próxima temporada a Theis, pero ni mucho menos era la opción principal para ocupar ese puesto de pívot titular que anda buscando la secretaría técnica. Ninguno de los nueve jugadores que han firmado por el conjunto azulgrana para la próxima temporada superan los 30 años, y la posible llegada de Theis a Barcelona chocaba con esa decisión.

Un Theis que la pasada temporada, y ante los problemas económicos que ya experimentaba el Mónaco, se ofreció a fichar por el Barça. En el club azulgrana no lo veían como una mala opción para terminar el curso, pero el pívot alemán buscaba un contrato para más allá de este verano. En aquel momento, no se veía claro en la secretaría técnica firmar una vinculación más larga con Theis, de ahí que se descartase su llegada al Palau. Ahora, todo apunta a que el alemán hará las maletas para poner rumbo hacia Tel Aviv y empezar un nuevo capítulo en su ya larga trayectoria.