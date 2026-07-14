Dan por cerrado el fichaje de Stanley Umude por el Barça

El Barça de baloncesto continúa dando forma a su plantilla para la próxima temporada y habría dejado encarrilada una de las posiciones que más preocupaban en los despachos del Palau. Según ha informado Encestando a través de su cuenta de ‘X’, el club azulgrana da por cerrado el fichaje de Stanley Umude, alero estadounidense de 27 años que llegaría como agente libre.

Su nombre ya había aparecido durante los últimos días en la agenda del Barça, pero la operación habría avanzado definitivamente hasta quedar únicamente pendiente de confirmación oficial. Umude reforzará una posición de alero que había quedado especialmente debilitada tras las salidas de Will Clyburn y Myles Cale.

Hasta ahora, Joel Parra, recientemente renovado hasta 2030, era el único ‘3’ puro dentro de la plantilla azulgrana. La llegada de Umude permitirá al Barça sumar físico, capacidad atlética y mayor profundidad en una posición en la que se habían escapado otras alternativas como Isaac Bonga o Timothé Luwawu-Cabarrot.

CAMPEÓN DE LA NBA CUP

El nuevo jugador azulgrana mide 1,98 metros y puede actuar tanto de alero como de escolta. Aunque no alcanza los dos metros, cuenta con un físico potente que debería ayudarle a adaptarse al baloncesto europeo. Se trata de un exterior capaz de correr la pista, atacar el aro y colaborar en el rebote, además de ofrecer amenaza desde el lanzamiento de tres puntos.

Umude llegará después de disputar la última temporada principalmente con los Austin Spurs de la G-League, donde mostró su versión más consistente. Allí promedió alrededor de 17 puntos, 4,4 rebotes y 1,5 asistencias por partido, con unos porcentajes exteriores cercanos al 35%. También participó en dos encuentros con los San Antonio Spurs.

Su mayor protagonismo en la NBA llegó durante la temporada 2023/24 con los Detroit Pistons. Disputó 24 encuentros, con una media de 13 minutos sobre la pista, y firmó 5,3 puntos y 2,1 rebotes por partido. En aquel curso destacó especialmente por su acierto exterior, superando el 45% en triples.

Posteriormente pasó por los Milwaukee Bucks, formando parte del equipo que conquistó la Copa NBA en 2024. En total, Umude acumula 49 partidos en la NBA repartidos durante cuatro temporadas, con unos promedios de tres puntos y 1,4 rebotes.

PRIMERA AVENTURA EUROPEA

La gran incógnita será su adaptación. Umude no ha jugado nunca en Europa y deberá acostumbrarse rápidamente a las exigencias tácticas del baloncesto continental y a la alternancia entre la Euroliga y la Liga Endesa. Su rendimiento en la G-League demuestra que cuenta con capacidad anotadora, pero el salto al Palau supondrá un escenario completamente diferente.

Stanley Umude ganó la Copa NBA con los Milwaukee Bucks / NBA

Su fichaje encaja dentro de la profunda reconstrucción que está llevando a cabo el Barça después de anunciar nueve salidas. El club ya tiene avanzadas o cerradas las incorporaciones de Josh Nebo, Olivier Nkamhoua, Agus Ubal, Justin Robinson y Umoja Gibson, mientras permanece atento a otras operaciones pendientes.

Especialmente delicada es la situación de Moses Wright, cuyo acuerdo con el Barça podría romperse ante el interés del Olimpia Milano. También continúa pendiente la llegada de Aleksander Sekulic como nuevo entrenador y la resolución del futuro de Toko Shengelia.

Noticias relacionadas

A falta del anuncio oficial, Stanley Umude será una nueva pieza para el perímetro azulgrana. Un fichaje con cierto componente de apuesta por tratarse de un debutante en Europa, pero que llega en plena madurez deportiva y después de demostrar en la G-League que puede asumir responsabilidades ofensivas.