¡Dame Sarr se marcha del Barça sin permiso y el club responde con un durísimo comunicado!

La previa del clásico que disputan este domingo (18:30h) Barça y Real Madrid ha deparado una noticia sorprendente en clave azulgrana. Joan Peñarroya no podrá contar con uno de sus jugadores más importantes en Liga Endesa, y no precisamente por lesión.

Se trata del joven Dame Sarr, que sin permiso del club, ha viajado en las últimas horas a Estados Unidos para disputar el Nike Hoop Summit, uno de los torneos más prestigiosos que reúne a jóvenes estrellas que sueñan con jugar en la NBA.

El jugador no avisó al Barça en la sesión de entrenamiento del pasado viernes, y fue ya por la noche, cuando hubo la comunicación de que no se presentaría al entrenamiento de este sábado, y por supuesto, tampoco estaría para jugar en el clásico de Liga Endesa.

Todos los partidos que se pierde con el Barça

El trascendental duelo ante el Real Madrid no será el único que se perderá el italiano, ya que no se le espera de vuelta hasta principios de la semana del 14 de abril. De manera que Peñarroya no podrá contar con él para el importante partido del próximo viernes ante la Virtus Bolonia, ni para el de Liga Endesa ante Covirán Granada.

En el club azulgrana existe malestar e indignación por la decisión que ha tomado un jugador que venía contando con minutos en los últimos partidos. Sarr estaba siendo pieza importante para Peñarroya en los últimos partidos de ACB: 21 minutos y 47 segundos en Andorra, 16 minutos y 25 segundos ante Casademont Zaragoza, y 20 minutos y 11 segundos el domingo pasado en Badalona.

Dame Sarr seguía aportando intensidad al Barça en el Olímpic de Badalona / FCB

En el peor momento

El mosqueo en el Barça es total, con un jugador que vive en la Masia, y que ha preferido ir a disputar un torneo de carácter amistoso, en lugar de disputar todo un clásico, con la visibilidad a nivel mundial que puede darle una buena actuación. Además, el futuro europeo del equipo todavía no está resuelto, y Sarr también deja tirado al equipo para el partido ante la Virtus.

Marc del Río

Grujicic entrará en convocatoria

Con la ausencia de Sarr, más todas las lesiones, Peñarroya tan solo contará con nueve jugadores del primer equipo para plantarle cara al Real Madrid. El entrenador azulgrana convocará, junto a Raul Villar y Sayon Keita, al joven alemán Mathieu Grujicic, un exterior con talento, y uno de los mejores nombres actuales en la cantera azulgrana, y que podría hacer su debut con el primer equipo ante el eterno rival.

El durísimo comunicado del Barça tras el incidente

El FC Barcelona informa que, a pesar de no contar con el permiso del Club, el jugador Dame Sarr, de 18 años, ha tomado la decisión personal de participar en el Nike Hoops Summit que se celebrará en Portland (Estados Unidos) del 6 al 12 de abril. El jugador no se ha presentado al entrenamiento de este sábado en el Palau Blaugrana.

El Club informa de los siguientes puntos a tener en cuenta: