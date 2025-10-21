Dabone sopla 14 velas anhelando el debut con el primer equipo

Hoy, 21 de octubre, Mohamed Dabone cumple 14 años, con la convicción que este será el año de su debut oficial, y que, al joven de Burkina Faso, le esperan grandes cosas. Fue noticia el pasado 12 de septiembre por estrenarse con el primer equipo en un amistoso contra el Girona, que acabó con victoria azulgrana (88-77). Entró en el segundo cuarto, mostró un buen nivel y firmó cuatro puntos, dejando como 'highlight' un potente mate que evidenció su físico imponente.

El Barça quiere ser cauto con su evolución y no corre prisa por darle minutos con el primer equipo. Su corta edad lo convierte en un diamante muy valioso al que hay que cuidar y dosificar, como ya advirtió públicamente Peñarroya: "Es un chico que nos está ayudando, que tiene un revuelo muy grande porque con la edad que tiene es una cosa diferente, pero calma. Tiene buena actitud y es evidente que es un jugador diferente. A partir de aquí, los procesos son naturales y ya veremos, pero es un jugador muy joven".

Dabone, en el amistoso ante el Girona / FCB

Estreno en la nueva Liga U22

Dabone debutó el 10 de octubre en la nueva Liga U22, creada juntamente por la ACB y la FEB. En la primera jornada, el Barça Atlètic arrasó al BAXI Manresa (105-37) y el joven jugador fue uno de los protagonistas: 15 puntos, 2/2 triples, 9 rebotes y 2 tapones, además de una de las jugadas más espectaculares del partido con un mate tras robo. La joya de 2,10 metros mostró un nivel que, a este ritmo, pronto le pedirá competir en una categoría superior.

En la segunda jornada, disputada el pasado viernes ante la Fundación CB Canarias, los azulgranas cayeron por 81-76. Dabone firmó una actuación más discreta en ataque, aunque volvió a destacar atrás, con 8 rebotes y 2 recuperaciones.

Su esperado debut oficial le convertiría, por si quedaba alguna duda, en el jugador más joven en estrenarse en la Liga Endesa. La diferencia, eso si, sería mínima: en 2021, Bassala Bagayoko debutó con el Fuenlabrada con 14 años, 7 meses y 15 días, superando el récord que ostentaba Ricky Rubio por 132 días. Dabone, que hoy cumple 14 años, tiene siete meses por delante para batir la marca del maliense. Dicho de otro modo, tiene hasta junio de 2026 para hacer historia.