Dabone resuelve una gran incógnita de futuro con el Barça sub-22

Mohamed Dabone ha vivido un septiembre muy especial, en uno de los meses más destacados desde que es jugador del Barça. El joven interior que cumplirá 14 años el próximo 21 de octubre inició su tercera temporada en el club azulgrana, y ya sabe lo que es disputar un partido con el primer equipo.

Ocurrió el pasado 12 de septiembre, en un encuentro amistoso ante Bàsquet Girona disputado en Platja d'Aro en el que Dabone vivió su puesta de largo bajo las órdenes de Joan Peñarroya. Con el '40' a la espalda, Dabone aportó cuatro puntos y tres rebotes en algo menos de 10 minutos.

Siempre contra rivales mayores

Las cualidades físicas del joven de Burkina Faso no pasan desapercibidas, pero la cuestión de la edad y de los rivales a los que se enfrenta es un valor a tener en cuenta. Prácticamente desde que llegó a Barcelona, Dabone ha competido contra jugadores de dos categorías de edad superiores. Este último curso fue un fijo en el equipo junior que dirigió Carlos Marín, y por una normativa de edad no pudo participar con el filial en Tercera FEB.

Peñárroya charla con Dabone durante el stage en Andorra / DANI BARBEITO

De cara a este año, Dabone sigue progresando y seguirá con el equipo junior que competirá en Catalunya en categoría preferente, y también en la Liga U, la nueva competición nacional de baloncesto en la que competirán los mejores conjuntos españoles con jugadores de hasta 22 años. Un salto importante para un Dabone que puede llegar a compartir pista contra rivales ocho años más grande que él. Una cifra que podría aumentar en caso de que el jugador debute en ACB y/o Euroliga, algo en lo que ya lleva tiempo trabajando el club.

La gran incógnita de Dabone

Ante esta situación, es normal cuestionarse si Dabone va a poder trasladar todo el juego ofrecido en categorías inferiores ante rivales de menor talla física, a una competición en la que las diferencias atléticas ya no son tan marcadas. Además, esa diferencia de edad también puede jugar en contra en factores tan básicos como la experiencia en campeonatos del más alto calibre a nivel de formación.

Mohamed Dabone y Sergi Martínez, en un partido de pretemporada / FCB

Pero lo cierto es que Dabone ha disipado esas posibles dudas con buenas actuaciones en el VII Torneig Internacional Ciutat de Torrent, una cita que ha reunido a los equipos sub-22 de Olimpia Milano, Valencia Basket o Casademont Zaragoza. De hecho, ante estos dos últimos, el Barça se medirá en el Grupo A de la primera fase de la Liga U.

Los números de Dabone en Torrent

En la localidad valenciana, los espectadores que se acercaron a ver el torneo pudieron disfrutar de Dabone en tres partidos: en la primera fase ante Valencia Basket en un duelo en el que sumó 20 puntos y nueve rebotes, en 'semis' ante el conjunto aragonés firmó 14 tantos y cinco capturas, y en la final, de nuevo ante el cuadro taronja, aportó 11 puntos y 6 rebotes. El Barça se llevó la final de manera contundente (100-60) en un torneo en el que el azulgrana Abrahamane Kone fue el 'MVP'. Además, pese a que a priori no iba a seguir en la disciplina azulgrana, finalmente Daniel González sí que seguirá en el baloncesto formativo del club, tras haber debutado en Liga Endesa la pasada campaña de la mano de Joan Peñarroya.

El Barça se llevó el VII Torneig Internacional Ciutat de Torrent tras superar en la final a Valencia Basket / Instagram: @nbtorrent

El Barça, en manos del CSD

En el Barça siguen esperando que el CSD valide toda la documentación presentada para que Dabone pueda ir convocado con el primer equipo para disputar competiciones ACB y/o Euroliga. La normativa especifica que los jugadores que participan tanto en la ACB como en la Euroliga no pueden ser menores de 16 años, la edad mínima para poder trabajar en España. Pese a esa limitación en la edad, en el Barça confían en que la jurisprudencia en otros casos les beneficie. No hay que olvidar que jugadores como Bassala Bagayoko (14 años y 7 meses), Ricky Rubio (14 años y 11 meses), Ángel Rebolo (15 años y 3 meses) y Carlos Alocén (15 años y 10 meses) debutaron antes de cumplir 16 años, de manera que existen varios precedentes para pensar en que el Barça no tendrá problemas en conseguir el permiso para que Dabone pueda jugar con el primer equipo.