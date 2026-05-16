Dabone y Mo Keita llevan al Barça a la primera final de la historia de la Liga U

El Barça Atlètic logró el pase a la primera final de la historia de la Liga U. El equipo de Álvaro Salinas, que está disputando la Final a Seis en Burgos, derrotó a Casademont Zaragoza (98-88) y espera rival en la lucha por el título de este domingo. Saldrá del duelo que enfrenta a Burgos con el Real Madrid, por lo que hay posibilidad de que un Clásico cierre la temporada.

En el equipo blaugrana destacaron tanto Mohamed Keita como Mohamed Dabone. El primero de ellos fue el máximo anotador del equipo (22 puntos), gracias a su gran acierto en el tiro de dos (8/10), ya que no fue uno de los jugadores que más tiempo estuvo en pista. Sí lo estuvo Dabone, superando los 25 minutos y alcanzando los 19 puntos.

El Barça, a la final de la Liga U / FCB

El partido fue tremendamente igualado hasta el final. En el primer cuarto, ninguno de los dos equipos fue capaz de abrir brecha en el marcador (24-24). Fue en el segundo cuando el Barça subió su nivel ofensivo y superó los 50 puntos antes del descanso. Para el Barça, la victoria pasaba por estar acertados en ataque, mientras que la gran baza de Casademont Zaragoza era la defensiva.

Los maños se metieron de lleno en el partido en un buen tercer cuarto, dejando al Barça por debajo de los 20 puntos. Los de Salinas afrontaban los últimos diez minutos con una mínima ventaja de dos puntos. Es decir, de igualdad máxima. Cualquier sucesión de errores podía dejar sin final a Barça o Casademont Zaragoza.

Sin embargo, el conjunto blaugrana tiró de carácter y jugó su mejor cuarto ofensivo para cerrar el pase a la gran final. Una gran noticia para los culés, que cuentan con una plantilla llena de promesas. Entre ellos Joaquim Boumtje Boumtje, que abandonará el club para seguir con su carrera en la NCAA.

El Barça llegó a la FInal a Seis tras un gran rendimiento durante la temporada regular. De hecho, en la primera fase, el equipo finalizó en la primera posición de la clasificación. En la segunda tan solo fueron superados por el Real Madrid, pero igualmente certificaron de este modo su billete directo a las semifinales. En el duelo de este sábado estuvo presente incluso el seleccionador español, Chus Mateo, atento a las posibles perlas del futuro.