Baloncesto
Dabone y Kusturica vuelven a liderar una nueva alegría del Barça
El equipo cerró la fase de grupos del Campeonato de España junior con una contundente victoria ante Baskonia (114-68) y se medirán a Valencia Basket en octavos
El Barça sigue intratable en busca de su tercer Campeonato de España consecutivo en categoría junior. Los de Álvaro Salinas tan solo conocen la victoria en Huelva, y tras los triunfos ante Estudiantes y Obradoiro, tampoco tuvieron piedad de Baskonia.
Catalanes y vascos se jugaban terminar la primera fase como líderes, y el Barça se impuso por un contundente 114-68 en un duelo en el que el junior azulgrana fue ampliamente superior en los tres primeros cuartos.
Siete azulgranas por encima de los 10 puntos
Fue la actuación más coral hasta la fecha, con hasta siete jugadores por encima de los 10 puntos. Diego Ferreras (10), Sayon Keita (11), Mo Keita (11), Joaquim Boumtje Boumtje (14) y Jan Cerdán (15) se fueron por encima de la decena.
Al igual que Mohamed Dabone y Nikola Kusturica, que firmaron 14 tantos cada uno. El serbio, que el pasado domingo fue titular ante el conjunto vitoriano en partido de Liga Endesa, sigue elevando prestaciones en el torneo, y más allá de su anotación, sumó seis rebotes y repartió tres asistencias para 17 créditos de valoración en 17 minutos y 50 segundos en pista.
14 puntos para Dabone ante Baskonia
Por su parte, el pívot de Burkina Faso volvió a irse por encima de los 10 puntos, al igual que en los dos primeros encuentros. Estuvo 17 minutos y siete segundos sobre el parquet, con ocho de sus 14 puntos logrados desde la línea de personal, además de capturar cuatro rebotes y recibir siete faltas.
Dabone promedia 16,6 tantos y 9,3 rebotes en lo que va de torneo. Es el máximo reboteador del Barça y el segundo mejor anotador del equipo tras Mo Keita (17,3).
Ante Valencia Basket en octavos
Tras finalizar como líder del grupo A, el Barça se medirá a Valencia Basket en los octavos de final. Los taronja superaron al CBA Spain por 70-64 y terminaron terceros en el grupo D.
El Barça buscará el pase a cuartos este miércoles 29 a partir de las 10:30h (CET), en un encuentro que se puede seguir por el canal de Youtube de la FEB. Todo ello con el objetivo de seguir vivos en esa lucha por lograr el tercer campeonato estatal consecutivo.
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