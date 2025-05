Dabone entrena con el Barça: ¿Jugará ante Baskonia?

El Barça encara la recta final de la temporada regular de la Liga Endesa. El conjunto azulgrana tiene por delante tres partidos antes de arrancar la disputa por un título que levantó por última vez en 2023 y que aspira a recuperar para no acabar por segunda campaña consecutiva en blanco.

Son ya 75, los partidos que el equipo ha disputado esta temporada sumando todas las competiciones. El Barça llega a este último tramo con muchas posibilidades de terminar en quinta posición, algo que les haría medirse a Unicaja o a Valencia Basket en la ronda de cuartos de final, que es al mejor de tres partidos. Pero antes, el conjunto debe acometer la visita al Buesa Arena de Vitoria, en el que este domingo se medirá a Baskonia (17h), recibir a un Bàsquet Girona que se impuso en el partido de la primera vuelta disputado en Fontajau, y jugar en Bilbao ante los hombres de negro, ya salvados y con la FIBA Europe Cup bajo el brazo.

El Barça vive con algo más de tranquilidad respecto al calendario de partidos. Tanto en esta como en las dos siguientes, el equipo tan solo disputará un compromiso por semana. Una calma que se alterará ya a principios de junio, ya que el martes 3, siempre que el equipo azulgrana finalice en quinta posición, arrancará su camino en el playoff. El segundo compromiso sería esa misma semana, en el Palau, el viernes 6, mientras que, si hiciera falta el tercero, se disputaría el domingo 8.

Joan Peñarroya, entrenador del Barça / EFE

Para el partido ante Baskonia, Peñarroya seguirá sin poder contar con Jan Vesely. SPORT ya informó a principios de semana de que las sensaciones del pívot checo no eran las mejores, y desafortunadamente, la situación no ha cambiado en los últimos días. Vesely sigue con un gran dolor lumbar y su presencia en los últimos partidos de la temporada sigue siendo una incógnita. Ante esta situación, el entrenador del Barça ha tirado de un refuerzo adicional de la cantera, más allá de los ya habituales Raul Villar, Mathieu Grujicic y Sayon Keita.

Jan Vesely está teniendo una temporada complicada en cuanto a lesiones / ACB Photo - Marc Graupera

Se trata de Mohamed Dabone, una de las grandes promesas de la cantera azulgrana, y que tampoco ha tenido una segunda mitad de temporada fácil en cuanto a lesiones. El de Burkina Faso estuvo alejado de las pistas más de dos meses tras unos problemas físicos que ya ha superado, y su regreso llegó a tiempo para ayudar al equipo junior a revalidar el título de campeón de España. Con la corona catalana también en las vitrinas, la semana que viene, el equipo de Carlos Marín tiene el apasionante reto de lograr el triplete, con la disputa de la fase final de la Euroliga junior.

El próximo 21 de octubre, Dabone cumplirá 14 años. Pese a su juventud, Peñarroya ya ha ido contando a lo largo de la temporada con él para reforzar las sesiones de entrenamiento del primer equipo. Una muestra de que el club apuesta por él, ya que no hay que olvidar que, por su edad, debería competir en categoría infantil. Pese a ello, el '60' ha formado parte tanto del cadete como del junior, y no ha jugado en Tercera FEB con el filial, ya que la competición nacional no permite que jugadores de dos o menos categorías senior puedan formar parte de ellas.

Mohamed Dabone volvió a jugar con el Barça / FEB

Pese a que Dabone ha estado entrenando con el primer equipo, el jugador no viajará a Vitoria para medirse a Baskonia este domingo. En este caso, la precocidad del jugador no es un problema, ya que la ACB no limita y no impone una edad mínima para que los jugadores participen en sus partidos. Sí que se requiere un consentimiento escrito de los padres o de los tutores legales tal y como queda estipulado en el artículo 15.3 de las normas internas de la competición. Además, si el jugador es menor de 16 años, como es el caso de Dabone, se debe aportar también la autorización de la autoridad laboral. A día de hoy, el Barça no se plantea que Dabone vaya a ser convocado para un partido del primer equipo esta temporada, pero en caso de que lo quisiera hacer, no habría ningún impedimento legal.

Mohamed Dabone firmó ocho puntos y 12 rebotes en la final ante Zalgiris / Euroleague

Por el momento, Bassala Bagayoko sigue ostentando el récord de jugador más joven en debutar en la ACB. El de Mali jugó su primer partido en Fuenlabrada con 14 años, siete meses y 15 días, arrebatándole el registro a Ricky Rubio, que disputó su primer partido de Liga Endesa con el Joventut a los 14 años, 11 meses y 24 días. Si Peñarroya da luz verde, Dabone desbancaría de la primera posición de la tabla al actual jugador de Bilbao Basket.