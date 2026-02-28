Baloncesto
Dabone y Boumtje piden a gritos su oportunidad en el Barça de Pascual
Los dos interiores del Barça Atlètic demostraron ante el Gran Canaria en la Liga U que merecen la consideración para jugar en el primer equipo de Xavi Pascual
El Barça tiene un claro problema en su juego interior donde el técnico azulgrana parece haber reducido sus opciones a Jan Vesely, y algunos minutos para Willy Hernangómez y Youssoupha Fall. Unos problemas de fiabilidad en el juego interior, que podría llevar al Pascual a considerar la entrada de dos autenticas fuerzas de la naturaleza que juegan en el Barça Atlètic, Mohamed Dabone y Joaquim Boumtje.
Ambos jóvenes blaugrana fueron los autenticos protagonistas de la victoria del Barça Atlètic en la pista del Gran Canaria, y que acabó con el triunfo de los blaugrana por 82-90, para seguir en la primera plaza de la clasificación en la segunda fase (6-0).
Dabone acabó con 18 puntos, 11 rebotes y 23 de valoración en 25 minutos de juego, mientras que su compañero, Joaquim Boumtje no le fue a la zaga, y lo hizo con otros 18 puntos, cuatro rebotes, en 24 minutos de juego.
Diego Farreras (14 puntos), Jakob Siftar (10) y el base Nil Poza (10 puntos y tres asistencias) fueron el complemento perfecto a las ‘torres’ blaugrana, y con la presencia también de un jugador que ya sabe lo que es jugar y ser aclamado enel Palau como Nikola Kusturica, que tuvo menor participación (16 minutos), con dos puntos en su casillero.
Invictos en la Liga U
Buena victoria para el conjunto de Álvaro Salinas, que sigue invicto en la segunda fase con seis victorias consecutivas y donde Dabone y Boumtje son la clara referencia ofensiva, y quizá ya les ha llegado el momento de poder entrar en alguna convocatoria de Pascual.
Son jóvenes, pero el potencial que atesoran es enorme y seguro que tendrán su oportunidad como ya ha sucedido con Kusturica, aunque tener las fichas ocupadas por jugadores del primer equipo les impide tener su momento, que llegará en un momento u otro.
Ahora, siguen arrasando en esta Liga U donde parece que les ha quedado un tanto pequeña, aunque es la única opción posible mientras en la sección se deciden a darles protagonismo en el equipo de Pascual, algo que seguramente haría las delicias de los aficionados como sucedió con Kusturica.
- Así queda el cuadro de la Champions League en octavos: cruces, rivales de Barcelona, Real Madrid y Atlético y fechas
- Sorteo de Champions League, en directo: cuadro de octavos y rivales de FC Barcelona, Real Madrid y Atlético, hoy en vivo
- Horarios confirmados de los octavos de final de la Champions: Barça, Real Madrid y Atlético de Madrid
- Inglaterra pierde la cabeza por Abde: ¿otro ingreso para el Barça?
- El Camp Nou es peor que Montjuïc
- Hartazgo en el vestuario del Madrid tras el sorteo de la Champions
- Jérémy Mathieu, exdefensa del Barça: "Tiraba las faltas mejor que Messi"
- El PSV blinda a su promesa más culé: 'Mi sueño es jugar en el Barça y ganar la Champions