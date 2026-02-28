Dabone y Boumtje piden a gritos su oportunidad en el Barça de Pascual

El Barça tiene un claro problema en su juego interior donde el técnico azulgrana parece haber reducido sus opciones a Jan Vesely, y algunos minutos para Willy Hernangómez y Youssoupha Fall. Unos problemas de fiabilidad en el juego interior, que podría llevar al Pascual a considerar la entrada de dos autenticas fuerzas de la naturaleza que juegan en el Barça Atlètic, Mohamed Dabone y Joaquim Boumtje.

Ambos jóvenes blaugrana fueron los autenticos protagonistas de la victoria del Barça Atlètic en la pista del Gran Canaria, y que acabó con el triunfo de los blaugrana por 82-90, para seguir en la primera plaza de la clasificación en la segunda fase (6-0).

Dabone acabó con 18 puntos, 11 rebotes y 23 de valoración en 25 minutos de juego, mientras que su compañero, Joaquim Boumtje no le fue a la zaga, y lo hizo con otros 18 puntos, cuatro rebotes, en 24 minutos de juego.

Boumtje también destacó en el triunfo ante el Gran Canaria / FEB

Diego Farreras (14 puntos), Jakob Siftar (10) y el base Nil Poza (10 puntos y tres asistencias) fueron el complemento perfecto a las ‘torres’ blaugrana, y con la presencia también de un jugador que ya sabe lo que es jugar y ser aclamado enel Palau como Nikola Kusturica, que tuvo menor participación (16 minutos), con dos puntos en su casillero.

Dabone vuela por encima de todo el mundo, a la espera de su oportunidad en el primer equipo / FEB

Invictos en la Liga U

Buena victoria para el conjunto de Álvaro Salinas, que sigue invicto en la segunda fase con seis victorias consecutivas y donde Dabone y Boumtje son la clara referencia ofensiva, y quizá ya les ha llegado el momento de poder entrar en alguna convocatoria de Pascual.

El Barça de Ávaro Salinas sigue sumando victorias en la Liga U22 / FEB

Son jóvenes, pero el potencial que atesoran es enorme y seguro que tendrán su oportunidad como ya ha sucedido con Kusturica, aunque tener las fichas ocupadas por jugadores del primer equipo les impide tener su momento, que llegará en un momento u otro.

Ahora, siguen arrasando en esta Liga U donde parece que les ha quedado un tanto pequeña, aunque es la única opción posible mientras en la sección se deciden a darles protagonismo en el equipo de Pascual, algo que seguramente haría las delicias de los aficionados como sucedió con Kusturica.